Le classement des 10 voitures d’occasion les plus vendues en novembre a été mené par Volkswagen Gol et Trend avec 9 483 unités vendues.

La Chambre de commerce automobile (CCA) Il a rapporté que 144 994 unités ont été vendues en novembre, une augmentation de 12,42% par rapport au même mois l’an dernier (128 981 unités). Pendant ce temps, la voiture la plus vendue était la Volkswagen Gol avec 9 483 unités vendues.

Par rapport à octobre, lorsque 153 985 unités ont été vendues, il y a eu une baisse de 5,84%. Alors qu’au cours des 11 premiers mois, 1356299 unités ont été vendues, soit 13,98% de moins qu’au cours de la même période de 2019 (1576,690 véhicules).

“Le mois de novembre a continué d’évoluer positivement pour le secteur des voitures d’occasion. Vous terminez une année difficile et inattendue. Difficile car nous sortions déjà d’une année 2019 économiquement compliquée et impensable par la pandémie“, il prétendait Prince Albert, président de la Chambre de commerce automobile.

En ce sens, il a fait remarquer: «Avec des mois sans pouvoir ouvrir nos entreprises et générer de l’argent pour payer les dépenses, comme toute l’industrie du pays, notre secteur est resté ferme et plein d’espoir. Cependant, compte tenu de nos prévisions de ventes pessimistes pour l’année, le marché nous a surpris ».

Selon le rapport de la CEC, le classement des 10 voitures les plus vendues en novembre a été mené par Volkswagen Gol et Trend avec 9 483 unités vendues.

La Volkswagen Gol était la voiture la plus vendue en novembre 2020.

Derrière se trouvent les Chevrolet Corsa et Classic, avec 5 873 unités vendues; la Renault Clio (3 972 unités); le Toyota Hilux (3 773 unités); la Fiat Palio (3 374 unités) et la Ford Fiesta (3 268 unités).

Voici les Ford EcoSport avec 2 951 unités vendues; la Ford Ka (2 900 unités); Ford Focus (2 883 unités); et le Ford Ranger avec 2 814 unités vendues.

De même, la CEC a signalé que les provinces qui ont augmenté leurs ventes en octobre-novembre de cette année étaient La Rioja: 17,05%; Sauts: 12,84%; Santa Cruz: 10,78%; La Pampa: 4,11%; Neuquén: 2,20% et CABA: 2,17%.

Alors que les provinces qui ont diminué leurs ventes au cours de la même période étaient Catamarca: 19,25%; Flux: 18,45%; Chaco: 18,08%; Missions: 17,65%; Entre Ríos: 14,96%; San Juan: 14,67%; Santiago del Estero: 14,23%; Formose: 11,79%; Tucumán: 9,52%, Córdoba: 8,62%; Santa Fe: 8,39%, Mendoza: 7,64%; Río Negro: 6,63%; Terre de Feu: 5,05%; Province de Buenos Airess: 4,51%; Chubut: 3,69%; Jujuy: 3,30% et San Luis: 0,05%.

«Le public a une fois de plus manifesté son intérêt pour l’achat ou l’échange de sa voiture d’occasion. Les volumes de ventes l’ont montré mois par mois. Et nous arrivons au dernier mois de l’année avec des projections marketing pour 2020 de 15% inférieures à 2019», A souligné Principe.

Dans ce contexte, il a déclaré que compte tenu de ce scénario, le secteur est optimiste pour 2021, dans la mesure où le gouvernement normalise l’économie et ils peuvent travailler ensemble sur des projets qui “inciter le secteur à créer des sources d’emplois qui ont été perdues et à obtenir le financement dont le secteur a besoin pour fournir au public».

Le brevetage des véhicules O KM a augmenté de près de 34% d’une année sur l’autre en novembre

La vente de véhicules 0 Km a augmenté de 33,9% en novembre par rapport au même mois de 2019, avec 34 563 unités brevetées, ce qui permet au secteur de prévoir la clôture de 2020 avec un total de près de 345 000 voitures vendues.

Cela a été souligné par le Association des concessionnaires automobiles (ACARA) dans votre rapport mensuel de novembre.

Le mois de novembre a connu la croissance annuelle la plus élevée de l’année et, par conséquent, le nombre total de véhicules 0 km brevetés a totalisé 321569 unités au cours des onze premiers mois

Les concessionnaires -dans un communiqué- ont déclaré que dans les mois à venir “la tendance de croissance amorcée en juin pourrait se poursuivre et que, avec quelques mesures de relance, on pourrait penser à une 2021 avec une augmentation plus importante”.

De cette manière, le mois de novembre a affiché la croissance annuelle la plus élevée de l’année et, par conséquent, le total de 0 km de véhicules brevetés s’est élevé à 321 569 unités au cours des onze premiers mois cumulés.

Cependant, et en raison de problèmes saisonniers dans le secteur, Novembre a reflété une baisse de 7,8% par rapport à octobre, et le chiffre cumulé pour les onze premiers mois de l’année reste négatif avec un recul de 26,7% sur un an, bien que inférieur à la baisse qui avait atteint environ 40% il y a quelques mois.

Les chiffres des quatre derniers mois ont permis d’améliorer significativement les prévisions de ventes de la concession dans les deux premiers mois de la pandémie, alors qu’il y avait un fort arrêt d’activité et ont conduit le secteur à estimer que le total pour 2020 serait d’environ 240 000 brevets.

