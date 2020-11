. / EPA / OLIVIER HOSLET / Archives

Bruxelles, le 25 novembre . .- La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu ce mercredi qu’aujourd’hui «elle ne peut pas garantir» qu’un accord sera trouvé sur les relations futures entre l’Union européenne et Royaume-Uni dans lequel il a défini comme “des jours décisifs” pour ces négociations.

“Ce sont des jours décisifs pour nos négociations avec le Royaume-Uni mais, franchement, à ce jour, je ne peux pas garantir qu’à la fin il y aura un accord”, a déclaré Von der Leyen au Parlement européen lors d’un débat sur la préparation du prochain sommet européen. les 10 et 11 décembre.

Le président de l’Exécutif communautaire a reconnu “de véritables progrès” sur des questions “importantes”, comme la coordination des systèmes de sécurité sociale, des biens et services ou des transports, domaines dans lesquels il existe déjà “un projet de texte final possible”.

“Sur ces questions, il y a encore des questions importantes sur lesquelles s’entendre, mais nous devrions pouvoir le faire”, a-t-il expliqué.

Cependant, il a admis qu’il existe encore trois points “qui peuvent faire la différence entre avoir un accord ou non”: la concurrence loyale, la gouvernance du futur accord et le secteur de la pêche.

“Avec le peu de temps qui reste, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à un accord. Nous sommes prêts à faire preuve de créativité, mais pas à remettre en cause l’intégrité du marché unique, la principale garantie de la richesse et de la prospérité de Europe », a-t-il ajouté.

Von der Leyen a souligné que l’accord final doit contenir des «mécanismes robustes» pour garantir que la concurrence reste «libre et équitable» dans le temps, chapitre dans lequel il a admis «de graves problèmes» pour s’accorder sur la manière de garantir le respect des règles. Aide d’État.

Il subsiste également des «difficultés importantes» sur la manière de garantir que les deux blocs maintiennent des normes similaires en matière d’emploi, de transparence fiscale, de droits sociaux ou de climat une fois que le Royaume-Uni n’est plus lié par les normes européennes.

“Nous voulons savoir quelles solutions seront disponibles dans le cas où l’une des parties s’écarterait (de ces normes) à l’avenir. La confiance c’est bien, mais la loi est meilleure”, a déclaré Von der Leyen.

En outre, il a souligné qu’il est essentiel de s’entendre sur un système garantissant que “ce qui a été convenu, c’est que ce qui est fait”, à la lumière des “expériences récentes”, dans une référence voilée aux projets britanniques de rompre plusieurs clauses de l’accord. accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni.

Concernant la pêche, le président allemand a souligné que “personne ne remet en question la souveraineté britannique dans ses eaux”, et a déclaré que l’UE demande “de la prévisibilité et des garanties pour les pêcheurs qui pêchent dans ces eaux depuis des décennies, voire des siècles”.

“Les prochains jours seront décisifs. L’Union européenne est préparée pour qu’il n’y ait pas d’accord, mais nous préférons qu’il y ait”, a conclu Von der Leyen, qui a souligné que, avec ou sans pacte, “il y aura une nette différence entre être membre à part entière de l’UE ou simplement un partenaire précieux. “