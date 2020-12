. / EPA / FRANCK ROBICHON

Madrid, 4 décembre . .- Le report des Jeux de Tokyo 2020 vous a-t-il laissé vouloir les Jeux?

Pour divertir l’attente, ce défi hebdomadaire en cinq questions sur les Jeux olympiques de tous les temps. Chaque question a trois réponses possibles, mais une seule est correcte.

Les solutions, ainsi que quelques détails curieux, sont à la fin.

1. Gagnant d’or en pentathlon et décathlon aux Jeux de Stockholm 1912, ainsi que quatrième en saut en hauteur et septième en longitude, l’Américain Jim Thorpe a perdu ses médailles parce que …

à. Testé positif pour le dopage

b. Il était considéré comme un athlète professionnel

c. Les États-Unis ne l’ont pas reconnu comme membre de l’équipe car il est indien

2. Uliana Semenova, trois fois championne du monde et huit fois championne d’Europe et la première basketteuse soviétique à signer pour une équipe étrangère, le Tintoret espagnol, a deux médailles olympiques sur son vaste curriculum vitae. Quelle édition et quel métal?

à. Argent à Montréal’76 et or à Moscou’80

b. Or à Montréal’76 et argent à Moscou’80

c. Or à Montréal’76 et or à Moscou’80

3. Karaté, judo et taekwondo. Comment ces trois arts martiaux sont-ils classés par ordre d’ancienneté aux Jeux olympiques?

à. Karaté – Judo – Taekwondo

b. Judo – Karaté – Taekwondo

c. Judo – Taekwondo – Karaté

4. Après Nadia Comaneci, combien de gymnastes roumaines ont été champions olympiques dans le concours complet?

à. Aucun

b. Ongle

c. Deux

5. Quatre paires de doubles féminines de badminton ont été disqualifiées des Jeux de Londres 2012 à la fin de la première phase. Pour quelle raison?

à. Pour avoir falsifié son âge

b. Pour jouer pour perdre

c. Pour avoir participé à des paris sportifs

1. Réponse b: Race mixte Jim Thorpe, considéré comme l’un des plus grands athlètes de tous les temps, avait gagné des sommes minimes (2 $ par match) en tant que joueur de baseball avant d’aller aux Jeux, mais c’était suffisant pour le déclarer professionnel du sport et, selon les règles de l’époque, le disqualifier en tant qu’olympien. Bien que les résultats ne puissent être contestés que dans les 30 jours, les accusations contre Thorpe sont venues six mois après les Jeux et ont toujours été admises, au milieu de soupçons de racisme par les autorités. En 1983, trente ans après sa mort ivre et sans ressources, le président du CIO Juan Antonio Samaranch le rétablit en tant que champion olympique et remet à ses enfants une réplique de ses médailles.

2. Réponse c: La Lettone Uliana Semenova, 2,13 m, a été championne olympique à Montréal et à Moscou, âgée de 23 et 27 ans. Il s’agissait des deux premières éditions dans lesquelles le tournoi de basket-ball féminin a été joué aux Jeux. Depuis lors, à l’exception d’une nouvelle victoire «soviétique» sous la forme de l’équipe unifiée à Barcelone 92, tous les médailles d’or sont allées aux États-Unis.

3. Réponse c: Le judo est au programme olympique depuis Tokyo 1964, le taekwondo depuis Sydney 2000 et le karaté fera ses débuts à Tokyo 2020.

4. Réponse b: Simona Amanar, championne à Sydney 2000, a été la seule Roumaine à avoir remporté le concours complet après Comaneci en 1976. En 2000, un autre Roumain, Andrea Raducan, avait gagné, qui a été disqualifié pour dopage malgré le fait que tous les autorités disciplinaires ont admis que la responsabilité incombait exclusivement à son médecin.

5. Réponse b: Un couple chinois, un Indonésien et deux Sud-Coréens ont été disqualifiés à Londres 2012 pour avoir tenté de gagner pour obtenir un match plus favorable en quarts de finale.