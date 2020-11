L’athlète mexicain Ernesto Canto (i) remporte la médaille d’or olympique, en plus d’avoir réalisé un record olympique, dans l’épreuve de marche de 20 km, tenue au Memorial Coliseum de Los Angeles. . / Archive

Madrid, 27 novembre . .- Le report de Tokyo 2020 vous a-t-il laissé vouloir les Jeux?

Pour divertir l’attente, rien de mieux que de découvrir l’histoire olympique avec ce défi hebdomadaire de cinq questions sur les Jeux de tous les temps.

Chaque question a trois réponses possibles, mais une seule est correcte. Les solutions, ainsi que quelques faits amusants, sont à la fin.

1. Le record du plus vieux champion olympique est détenu depuis les Jeux de Stockholm 2012 par le suédois Oscar Swahn, qui a remporté une médaille d’or en …

à. Tir à l’arc

b. Équitation

c. Jeta

2. L’escrimeuse allemande Helene Mayer a été championne olympique de fleuret à Amsterdam 1928. Elle a également participé à Los Angeles 1932 et Berlin 1936, à cette dernière édition, dans quelles circonstances?

à. Elle était la compagne d’Hitler dans la boîte

b. Elle était la seule juive de l’équipe allemande

c. Elle était la seule Allemande à ne pas faire le salut nazi

3. Le pilote argentin de Formule 1 Roberto Mieres (17 grands prix dans les années 50) a participé aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Dans quel sport?

à. Bougie

b. Tennis

c. Football

4. José Panizo, olympien espagnol de lutte gréco-romaine à Rome’60 et Tokyo’64, gagna plus tard sa vie dans l’industrie cinématographique. C’était deux fois plus …

à. Sylvester Stallone

b. John Travolta

c. Arnold Schwarzenegger

5. Le Mexicain Ernesto Canto, décédé en novembre à l’âge de 61 ans, a été le champion olympique de 20 km de marche aux Jeux de …

à. Moscou 1980

b. Los Angeles 1984

c. Séoul 1988

1. Réponse c: Oscar Swahn a été proclamé champion olympique de tir, dans la modalité du cerf mobile par équipe (l’épreuve individuelle a été remportée par son fils Alfred), à l’âge de 64 ans et 258 jours. Il a fait ses débuts en tant qu’olympien à Londres 1908 et a remporté trois médailles. Aux Jeux d’Anvers de 1920, il remporta une médaille d’argent qui fait de lui, encore aujourd’hui, le plus vieux médaillé olympique (72 ans et 280 jours) et aussi le plus âgé des participants. Il est décédé à l’âge de 79 ans.

2. Réponse b: Hélène Mayer était la seule juive de l’équipe allemande aux Jeux de 1936. D’apparence aryenne, sa participation était un «sauf-conduit» pour le régime nazi dans le regard international. Après avoir remporté la médaille d’argent à Berlin, Mayer a fait le salut nazi sur le podium, espérant, a-t-il expliqué plus tard, que cela protégerait sa famille.

3. Réponse à: Roberto Mieres, qui avait trois quatrièmes places en Formule 1, était un marin olympique aux Jeux de Rome’60. Formant un couple avec Víctor Fragola, il s’est classé dix-septième dans la classe Star. Dans ces Jeux, et dans la même classe, le bateau piloté par le prince Bira de Siam était dix-neuvième, qui a couru dans 19 Grand Prix de F1 dans la même décennie Mieres. En 1954, ils se sont tous deux rencontrés chez Maserati.

4. Réponse c: José Panizo (1936-2018), sixième aux Jeux de Rome’60, était le doublé de l’acteur Arnold Schwarzenegger dans le film de 1984 «Conan, le Destructeur».

5. Réponse b: Ernesto Canto (1959-1920) a remporté la médaille d’or au 20 km de marche des Jeux de Los Angeles de 1984. Il a également participé à Séoul en 1988 et à Barcelone en 1992. Il est décédé le 20 novembre d’un cancer.