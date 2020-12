L’Iúdica: Mariano et Fernando

La musique est forte. “Je sors me battre pour moi-même …”, chante Fernando Iúdica, et se promène avec défi dans le jardin où une piste de danse a été improvisée sur la pelouse. Il fait des gestes flamboyants et passe par les mouvements d’une chorégraphie amusante tout en écoutant Miguel Mateos à plein volume: “Quelqu’un tire vers le bas, j’essaye de m’enfuir …”. Le tube des années quatre-vingt du chanteur est sur le point d’atteindre son maximum d’expression.

“Mais quoi qu’il arrive, pour le meilleur ou pour le pire …”, et là Fernando, entouré de ses proches, s’accroupit pour prendre de l’élan. La chanson vous jouera des tours et vous sauterez tôt. Mais qu’importe! Mieux vaut ainsi, car tout le monde rit. Et ils savent enfin que, dans un instant de plus, ils pourront sauter ensemble une fois pour toutes. Et ils le font, bien sûr, euphoriques, assoiffés de cette revanche du destin: «Tirez, tirez, tirez! Si vous ne voyez pas la sortie, ce n’est pas grave, mon amour, ce n’est pas grave, toi, tire.

Lors de la fête familiale du réveillon de Noël, il est l’hôte, Mariano Iúdica, qui filme son frère en train de danser, dans une scène pleine de symbolisme, qui a beaucoup plus derrière qu’elle ne le montre.

La célébration de Fernando, le frère aîné de Mariano Iúdica (Vidéo: Instagram)

En grande partie, l’hôte racontera l’histoire plus tard, en partageant son Instagram cette vidéo de la chorégraphie au rythme de “Remonter”. «Voulez-vous savoir ce qu’est un miracle? C’est mon frère aîné, le Dr Fernando Iúdica », a-t-il commencé par raconter qui est le directeur de la Hôpital Austral, dans Pilar, le même que “assemblé en un temps record -comme Mariano l’a expliqué- un “ hôpital Covid ” pour les pauvres du quartier qui n’ont pas accès aux services prépayés».

Le Dr Iúdica a été ces derniers mois une source de consultation pour la presse, située au premier rang du combat que des milliers de médecins en Argentine ont mené contre un virus qui n’a pas donné de répit. “Je pleure d’émotion de vous voir ainsi délivrée”, avait distingué le pilote de Polémica au bar en avril, alors que le combat ne faisait que commencer. Je suis terrifié pour vous et votre équipe, à qui vous vous souciez tellement. Tu es une fierté. Maman, papa et Eduardito ils prennent soin de vous du ciel ».

Mais dans ce 2020 Fernando – père de neuf garçons, “avec tout ce que cela implique”, souligne Mariano – a dû se dissocier pour se battre, à son tour, sur un autre front. Son jeune frère le souligne: «Cette année a été très sérieuse. Encore deux mois, comme il y a 15 ans (quand j’avais 40 ans). Avec ses chimio (chimiothérapies) au prix coûtant et son stress dû au dévouement qu’il met dans son travail». Il n’a jamais été livré. Et la fin a fini par être heureuse. «Après avoir beaucoup prié et appliqué toutes sortes de traitements, il a été sauvé. Il a refait surface “.

Puis la nuit du 24 est arrivée, dans une fête marquée par le protocole et des soins adéquats pour empêcher la propagation du coronavirus. Et après le dîner et un toast, chez Iúdica, la musique était forte. Et Mariano a décidé de filmer son frère, dansant joyeusement avec sa famille. “Le bébé Jésus vous a apporté en cadeau cette nuit de joie et d’amour familial, véritable moteur de l’âme! Merci à Dieu pour tout et merci pour tant! », A conclu l’acteur.

Les quatre frères Iúdica: Eduardo et Fernando, au chômage; ci-dessous, Mariano avec le plus jeune, Gastón

A cette occasion où il avait exprimé son inquiétude pour le bien-être de Fernando, qui s’offrait entièrement comme médecin face au COVID-19, Mariano a évoqué Eduardito, qui prend soin de lui «du ciel». La référence est à un autre de ses frères aînés, qu’il admirait profondément, et qui est mort à 21 ans dans un accident à la gare d’El Palomar alors qu’il se rendait à l’université. C’est le chauffeur, qui avait à peine 13 ans, qui ce jour déchirant a dû annoncer la terrible nouvelle à ses parents.

“Je les ai appelés parce que ils étaient tous les deux dehors. Là je suis devenu génial -a révélé Mariano, il y a quelque temps-. Je n’ai jamais vu un homme pleurer comme mon père pleurait cette mort, je n’ai plus jamais vu un homme pleurer comme ça ». Les Iudica ont assimilé la perte du mieux qu’ils pouvaient. «Chacun est allé du côté qu’il pouvait. Mon frère (Fernando) est devenu l’aîné, ma mère est tombée très malade, puis mon père. Et tout ce qui était une famille parfaite disparaissait. Chacun a essayé de faire sa vie.

Les années passèrent. Le Parti de ce 2020 très particulier est arrivé. Et Mariano, fier de son frère. Et comment les deux ont pu surmonter un passé aussi engagé, que l’acteur définit comme «un ouragan». Parce que cette scène chargée de symbolisme a beaucoup plus devant elle qu’elle ne le montre: un avenir ensemble. C’est pourquoi les verres ont également été élevés dans la maison de l’Iúdica. Parce que là, il est toujours jeté, quoi qu’il arrive, pour le meilleur ou pour le pire. Et tout ce qui s’est passé est arrivé.

