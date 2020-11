Ernesto Zepeda a assuré que Livia Brito et son petit ami avaient commis le crime de vol avec violence (Photo: fichier)

Près de cinq mois se sont écoulés depuis Ernesto Zepeda, le paparazzi qu’il a été violé et volé par l’actrice Livia Brito, n’a pas eu de résolution dans son cas Au contraire, elle continue de demander justice et l’actrice et son petit ami lui dédommagent les dommages économiques qu’ils lui ont causés lors d’un violent accident à Quintana Roo à la mi-2020.

Zepeda a récemment assuré que le processus se poursuivait et demandait que la Cubaine et son petit ami paient pour le vol avec la violence qu’ils ont commis contre lui lorsqu’ils ont emporté son équipement photographique et d’autres biens à Cancun.

“Le processus se poursuit, au sein du ministère public, toutes les preuves sont toujours en cours de téléchargement malgré le fait que dans quelques jours cinq mois de cette situation sont remplisC’est quelque chose de compliqué que cela prenne si longtemps, mais en raison de la pandémie et des preuves que les autorités doivent télécharger pour être certaines de ce qui s’est passé », a commencé à raconter le photographe au journaliste Gerardo Escareño sur sa chaîne YouTube Vaya Vaya.

Ernesto Zepeda a été brutalement battu par l’actrice cubaine, après quoi son image s’est effondrée (Capture d’écran: Youtube @elcandelero)

Zepeda ne renoncera pas à son procès car le couple restaure financièrement à la fois les biens matériels perdus, ainsi que les frais médicaux et autres liés à l’affrontement survenu en juin dernier.

À un moment donné, la réparation ou un nouvel équipement a été demandé pour pouvoir fonctionner parce qu’ils l’ont emporté, plus tard, il a été récupéré et est dans la poursuite comme preuve. Qu’ils couvrent les frais, Mariano Martínez, son petit ami et Livia Brito sont les deux responsables de couvrir les frais médicaux et les frais générés à la suite de cette situation

Le paparazzo a assuré que le couple qui l’avait attaqué hésitait encore à l’installer, alors ils ont cherché une approche pour essayer de le réparer «d’une autre manière».

Livia Britó a nié avoir mal parlé du Mexique, bien qu’Ernesto l’ait assuré (Photo: Instagram: @liviabritopes)

«Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer, leurs avocats m’ont demandé si nous nous rencontrions pour discuter pour voir si nous pouvions parvenir à un accord, ce que j’ai accepté, mon avocat ne voulait pas. Nous nous sommes vus et ils se sont tous les deux excusés, mais pas deux minutes ne s’étaient écoulées quand elle m’a dit que j’avais détruit sa carrière, que j’avais défait sa carrière pour toute cette situation. Et l’avocat a voulu partir sur une tangente, pour que tout le monde s’en aille, comme dans un accident de la route “ tout le monde avec son coup et c’est tout ”, mais ils ont commis un crime, qu’est-ce que le vol avec violence et à Quintana Roo ils sont de dix à dix-huit ans de prison. Bien sûr, je ne veux pas cela, mais je veux que mes affaires et les dépenses que j’ai faites soient remplacées », a déclaré le journaliste lors d’un appel vidéo pour l’émission.

Parmi les biens que Livia Brito et Mariano Martínez ont violemment volés au photographe se trouve son seul outil de travail et “Un appareil photo avec un objectif zoom a pris mon portefeuille, quelques livres, mon sac à dos, parce que j’étais distrait, j’ai apporté mon clé led de la banque, même à la fin il l’a ramassé et l’a pris, eh bien, toutes ces choses sont ce qu’il a apporté».

Il y a quelques mois, le Cubain a été invité à l’émission “Hoy”; l’émission a été durement critiquée pour avoir donné de l’espace à l’air (Photo: Archive)

Lors de la réunion qu’il a tenue avec ses agresseurs devant des avocats, Zepeda a assuré que Livia l’avait confronté, le blâmant pour la situation de travail dans laquelle il se trouve, après avoir perdu des projets à la télévision:

«Même mon avocat est celui qui lui a dit: ‘Vous vous trompez, il n’a rien fait, c’est vous qui avez attaqué et emporté des choses. C’était une affirmation directe selon laquelle “ tu as détruit ma carrière ”, et immédiatement mon avocat lui a dit à Livia que tu avais tort, il n’a rien détruit, et c’est le cas, s’ils ont retiré leur emploi ou s’ils n’ont pas voulu l’embaucher … je ne suis pas intéressé détruire la carrière de n’importe qui.

«Je travaille dans ce métier depuis 20 ans et Je me suis comporté de manière respectueuse avec tout le monde. Je ne vais pas changer maintenant et je ne veux pas qu’ils arrêtent de leur donner du travail, encore moins, au contraire, qu’ils font très bien, ils doivent simplement assumer la responsabilité de leurs actes et», Conclut le graphiste.

PLUS SUR CE SUJET:

Livia Brito “peut aller en prison”: l’avertissement du politicien Juan del Rosal

Après avoir remplacé Livia Brito, Ariadne Díaz a démissionné de son rôle dans la nouvelle telenovela de Juan Osorio

«Elle a failli nous écraser»: Livia Brito s’est enfuie à toute vitesse pour éviter les journalistes qui l’attendaient à la périphérie de Televisa