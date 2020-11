Les gens passent devant le cercueil avec le corps du légendaire footballeur Diego Maradona pendant son sillage au palais présidentiel Casa Rosada à Buenos Aires, Argentine. 26 novembre 2020. Présidence de l’Argentine / Document via .

Par Maximilian Heath et Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 26 novembre (.) – Le sillage massif de Diego Armando Maradona, qui, selon certaines estimations, pourrait convoquer jeudi un million de personnes à la Maison du gouvernement à Buenos Aires, a montré que l’affection pour la star du football dépasse la peur d’attraper un coronavirus au milieu de la pandémie.

L’Argentine est l’un des pays qui a enregistré l’un des taux les plus élevés d’infection au COVID-19 de la région, avec 1390388 cas et 37714 décès mercredi, et a imposé l’une des plus longues quarantaines au monde.

Des dizaines de milliers de personnes ont fait une longue ligne entre des clôtures sans distanciation sociale et beaucoup d’entre elles sans masque facial pour entrer dans la Casa Rosada pour dire au revoir à Maradona, décédée mercredi à 60 ans des suites d’une insuffisance cardiaque.

“Vous devez l’être. Il n’y avait aucun moyen que cela ne puisse pas arriver. D’une manière ou d’une autre, c’est Maradona aussi, qui passe par une règle”, a déclaré Marcelo Gades, un employé de 52 ans qui attendait d’entrer dans la veillée avec une rose à la main, en référence à l’esprit rebelle et transgressif de la star.

“L’Argentine est Maradona et Maradona est l’Argentine, avec tous les bons et tous les mauvais”, at-il ajouté.

L’historique Plaza de Mayo, en face de la maison du gouvernement, était remplie de sympathisants, qui depuis mercredi soir sont venus le voir avec des tee-shirts et des drapeaux argentins au chant constant «Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego».

Maradona est une légende en Argentine et est devenu une idole lorsqu’il a dirigé l’équipe nationale qui a remporté le championnat du monde au Mexique 86.

Le réveil massif a suscité des critiques sur les réseaux sociaux depuis que le gouvernement a appliqué une quarantaine stricte à la mi-mars qui a également limité le nombre de personnes pouvant assister aux réveils et aux funérailles pour contenir le virus.

Bien que la Présidence de la Nation ait organisé des caméras de désinfection à l’entrée du sillage et l’utilisation obligatoire de masques, de nombreux supporters se sont rassemblés devant l’entrée et dans certains cas, on leur a montré chanter et boire sans les utiliser.

“Tant de gens ensemble pour licencier Maradona est une source de contagion directe du COVID, je vois que dans la rue les gens sont bondés et même certains sans jugulaire (masque)”, a déclaré à . un médecin de 55 ans Alberto Ugalde.

“Je comprends la douleur de ce qu’une idole nous représente, mais les risques pour la santé sont élevés”, a-t-il ajouté.

(Reportage de Maximilian Heath et Eliana Raszewski. Avec des reportages supplémentaires de Jorge Otaola. Edité par Lucila Sigal)