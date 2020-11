Toutes sortes de messages, aucun d’entre eux amicaux, contre Donald Trump devant la Maison Blanche / SEBASTIÁN FEST

WASHINGTON DC – Dire que Washington était une fête est peut-être un euphémisme par rapport à ce qui a été vu dans la nuit de samedi à dimanche dans la capitale des États-Unis. Le quartier le plus anti-Trump de tout le pays a été livré à une célébration qui a rempli les rues de gens, de musique et de sourires. Pour eux, un cauchemar se terminait.

“Quelqu’un ici est-il encore sobre?”, A demandé une jeune femme qui, mégaphone à la main, haranguait les milliers de personnes qui s’étaient rassemblées devant le portail qui, à Lafayette Square, empêche au plus près de la Maison Blanche jusqu’à il y a quelques mois, avant le déclenchement de «Black Lives Matter».

Contrairement à mardi soir, lorsque des groupes de démocrates et de républicains se réunissaient au même endroit, l’atmosphère n’était cette fois pas d’angoisse et d’anxiété refoulées. Non, la nuit a été une pure fête, non sans d’ironies épaisses et de vengeance de toutes sortes envers Donald Trump, le président le plus polarisant des dernières décennies dans le pays.

“Perdant!”, A déclaré un ballon noir se découpant sur le fond de la Maison Blanche et du monument George Washington, le célèbre obélisque de 170 mètres de haut. “Vous êtes viré!” Lisez un autre panneau.

La réaction que les triomphes de Joe Biden et Kamala Harris ont déclenchée à Washington n’est pas surprenante. La formule démocrate a gagné avec 93,3% dans le district de Columbia, Trump n’en a obtenu que 5,2. Il n’y a pas de capitale comparable dans le monde démocratique, siège du gouvernement d’un pays si fortement incliné en faveur de l’un des deux partis qui partagent le pouvoir. Il n’est pas étonnant que le Parti républicain rejette catégoriquement la proposition de faire de Washington DC le 51e État de l’Union. Ce serait ajouter deux sénateurs démocrates à la Chambre pour toujours et à jamais.

La foule rassemblée devant la Maison Blanche / SEBASTIÁN FEST

À quelques kilomètres de la Maison Blanche, sur la 18e rue, l’anti-trumpisme est encore plus intense. Bohémiens, homosexuels et défenseurs des droits civils en général y convergent. Si quelqu’un dans ce domaine vote pour le Parti républicain, il est très prudent de le dire: c’est un domaine écrasant et totalement démocratique.

Par une nuit de printemps inhabituelle à la mi-novembre, qui est généralement un mois d’automne déjà brut, presque toutes les tables des rues étaient occupées, la foule s’est déplacée de l’Avenida U à la Calle 14, du 14 au 18. La même chose s’est produite à Georgetown, le quartier intellectuel de la ville, à Washington Heights, domaine des Latino-américains et des Afro-Américains, et dans de très nombreuses maisons et bâtiments dans lesquels le parti s’est renversé par les fenêtres.

Devant la Maison Blanche, Vincent López a célébré une nuit inoubliable en agitant un grand drapeau avec la légende Biden-Harris.

“J’étais à la Maison Blanche d’Obama et j’ai toujours voté pour les démocrates”, a déclaré le Mexicain de 26 ans, citoyen américain, à Infobae. «Il ne peut pas diriger un pays ou être le leader du monde libre en divisant tout le monde. Le discours de Biden aujourd’hui était extraordinaire, c’est ce dont nous avons besoin. “

Peter, 25 ans, avait volé une affiche géante de la campagne démocrate avec son ami Jonathan, 21 ans. Les deux ont défilé dans la 16e rue portant la pancarte et suscitant les applaudissements de ceux qui les ont vus passer. “Je me sens bien, j’ai toujours su que Biden allait gagner!”, A célébré Peter.

Jonathan, Peter et l’affiche volée en souvenir / SEBASTIÁN FEST Vincent Pérez, membre de la Maison Blanche de Barack Obama et heureux du triomphe de Biden / SEBASTIÁN FEST

Comment la nuit se terminerait-elle? Peu y pensaient, le plan était de célébrer jusqu’à ce que leurs forces restent. Sauf pour Jay, qui s’est présenté à la Maison Blanche avec un bizarre vélo super éclairé pour lequel il a besoin de 50 batteries et sans aucune intention de vivre le prochain président. «Et si je venais fêter ça? Non, non, rien de tout cela. Je viens de passer par ici, je fais toujours cette route ».

La vengeance la plus froide contre le président toujours a été prise par un jeune homme qui s’est servi des statistiques. Se souvenant de la phrase de Trump du même samedi («J’ai beaucoup gagné cette élection»), il a mis en évidence une série de données sur une affiche blanche.

“Vraiment?? Biden: 74,478,34 voix. Trump: 70 329 970. Et, pour bien l’analyser. Hillary: 65 853 514 voix. Trump: 62 984 828. Alors … vous avez perdu DEUX FOIS! “

Calcul d’un fan de Joe Biden sur Donald Trump: “Vous avez perdu deux fois!” / FÊTE DE SEBASTIÁN