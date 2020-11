Hôtel de ville de Bogota

Ce samedi, la maire de Bogotá Claudia López, et le secrétaire à la Sécurité, Hugo Acero, ont annoncé la livraison de 117 nouvelles patrouilles aux membres de la police pour renforcer les actions de l’institution dans la ville et réduire les taux d’insécurité.

«La sécurité est l’un des principaux défis de Bogotá et nous avons travaillé dur tout au long de l’année pour réduire tous les taux d’insécurité, en général, nous avons bien fait; Mais nous sommes conscients qu’aujourd’hui nous sommes confrontés à deux défis importants: faire face au vol de vélo et aux homicides, qui ont augmenté de 1% par rapport à l’année dernière. Pour relever ce défi, nous devons doter nos policiers des éléments nécessaires qui leur permettent de réagir plus rapidement et d’avoir une présence permanente dans les quartiers de Bogotá », a déclaré le président.

Hôtel de ville de Bogota Hôtel de ville de Bogota

Lors de la tournée qu’il a effectuée ce samedi, López a précisé la répartition des patrouilles. 45 se déplaceront entre San Cristobal, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar et Sumapaz; 32 le fera entre Bosa, Kennedy. Fontibón et Engativá; Entre Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos et Teusaquillo, il y en aura 27 et les 13 autres le feront via Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda et La Candelaria.

Hôtel de ville de Bogota

Hugo Acero a affirmé qu’avec ces nouveaux approvisionnements, les autorités renforceront leurs actions pour réduire les crimes à fort impact. Selon les chiffres de la mairie, jusqu’en octobre, les vols de personnes ont diminué de 36% par rapport au même mois en 2019. Le vol de téléphone portable, l’un des crimes ayant le plus d’impact sur les citoyens, a connu une réduction de 22%, passant de 49 786 cas à 38 684 cas, au cours de la même période.

Il a ajouté qu’à la fin de l’année, un millier de policiers supplémentaires entreront dans l’institution, atteignant 18 000 hommes et femmes en uniforme.

Ils ont également annoncé le plan de protection sociale pour les uniformes et leurs familles. “Dans cette offre institutionnelle Les membres du MEBOG pourront accéder à plus de 50 activités et programmes, ainsi que des subventions au logement, des cours de formation dans différents domaines, des bourses d’études, des chèques économiques échangeables, des lignes de crédit et des avantages dans l’offre culturelle de la ville », a expliqué le général Óscar Gómez, commandant de la police métropolitaine de Bogotá.