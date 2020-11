Il a été prouvé que la dexaméthasone aide les patients atteints de coronavirus sévère (Photo: . / Jorge Torres / File)

Dans le contexte de la crise sanitaire due à coronavirus (COVID-19; l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), a exhorté la population à ne pas s’automédiquer la dexaméthasone, car il pourrait avoir des conséquences sur la santé s’il n’est pas contrôlé par un professionnel de la santé.

Par une brève déclaration, l’institut a informé le public que le médicament susmentionné ne peut être prescrit que par un médecin, et ce qui est seulement utilisé chez les patients atteints de coronavirus sévère nécessitant de l’oxygène ou une ventilation mécanique.

Cela signifie que, même si vous présentez des symptômes du COVID-19, s’ils sont légers, le médicament ne doit pas être utilisé, car cela pourrait causer effets secondaires. D’autre part, pour ceux qui ont une image grave de la maladie, cela peut les aider à se rétablir plus rapidement.

Il convient de rappeler qu’au début du mois d’octobre dernier, le Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez, a noté que les résultats de la essai clinique “Solidaridad”, réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), souligné que la dexaméthasone est le seul médicament dont l’efficacité a été démontrée dans le traitement des cas graves de coronavirus.

IMSS a fait rapport sur la dexaméthasone (Photo: IMSS)

«La dexaméthasone est un médicament de la classe moléculaire des stéroïdes et ce médicament il est utilisé comme anti-inflammatoire très puissantElle a de multiples indications thérapeutiques en médecine contemporaine, mais en général elle est due à son effet anti-inflammatoire », a-t-il expliqué en premier lieu.

“Comme tous les stéroïdes, a des effets secondaires importants et doit être utilisé avec beaucoup de prudence. En particulier, et cela est détaillé dans le guide thérapeutique COVID-19 du gouvernement mexicain, doit être réservé aux personnes atteintes de COVID-19 sévère et utilisé à faibles doses; mais c’est un médicament largement disponible, c’est un médicament bon marché, c’est un médicament qui n’a plus de brevet », a ajouté le sous-secrétaire.

Fin octobre, un essai contrôlé randomisé (ECR) RECOVERY a démontré que la dexaméthasone chez les patients gravement malades atteints de COVID-19 a réduit la mortalité à 28 jours; durée de l’hospitalisation et progression vers la ventilation mécanique invasive.

La plus forte réduction de la mortalité a été observée chez ceux qui ont reçu de l’oxygène d’appoint ou une ventilation mécanique invasive; aucune amélioration n’a été observée chez les personnes sans assistance respiratoire. Une méta-analyse prospective de 7 ECR a en outre confirmé le bénéfice de la corticothérapie dans la réduction de la mortalité des patients atteints de COVID-19 gravement malades. Il s’agit de la meilleure preuve directe soutenant la corticothérapie dans le COVID-19 sévère.

Le médicament ne doit pas être utilisé sans ordonnance (Photo: . / Jorge Torres / Archive)

De plus, ils ont constaté que efficace dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë non virale (SDRA).

Plusieurs revues systématiques ont démontré que chez les patients hospitalisés atteints de pneumonie acquise, la corticothérapie était associée à une réduction de la mortalité, de la durée du séjour et du délai de stabilité clinique.

Parallèlement, la corticothérapie vise à soutenir la fonction régulatrice centrale du récepteur des glucocorticoïdes activés α (GC-GRα) pendant le développement et la résolution de la maladie. La réponse immunitaire dérégulée observée dans COVID-19 est qualitativement similaire à celle du SDRA multifactoriel. Chez les patients atteints de COVID-19 sévère, l’expression des récepteurs des glucocorticoïdes sur les cellules myéloïdes du lavage bronchoalvéolaire est négativement liée à l’inflammation neutrophile pulmonaire, à la nétose et à la sévérité des symptômes.

En d’autres termes, la corticothérapie pourrait être une intervention efficace pour réguler négativement les voies intégrées inflammation-coagulation-fibroprolifération, dans les poumons et par voie systémique, chez les patients atteints de COVID-19.

