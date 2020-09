L’effort connu sous le nom de recherche d’intelligence extraterrestre (SETI) a longtemps compté sur les radiotélescopes pour écouter les émissions de potentiels appelants extraterrestres. Pourtant, dans une galaxie expansive comme la nôtre, comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes à l’écoute de la bonne station?

Un nouveau modèle simulant un contact à travers la Voie lactée suggère – peut-être sans surprise – qu’à moins que notre galaxie ne soit dense avec des espèces intelligentes à longue durée de vie, les chances de tomber sur un signal sont faibles. Pourtant, les résultats, qui ont été publiés dans l’International Journal of Astrobiology, soulignent également que la probabilité d’interaction pourrait être la plus grande au moment où une nouvelle technologie de communication est mise en ligne pour la première fois.

En plus de fournir du fourrage pour des scénarios imaginatifs – nous actionnons un nouveau dispositif d’écoute et, voilà, recevons une transmission d’E.T. – les résultats pourraient encourager les chasseurs extraterrestres potentiels à innover. Les efforts de recherche consacrés à la découverte et au développement de nouvelles méthodes de communication à travers les distances cosmiques peuvent à terme offrir de plus grandes chances d’établir un contact que de longs programmes utilisant une seule technologie.

Pour Marcelo Lares, la recherche a commencé par un défi. Astronome à l’Université nationale de Córdoba en Argentine, Lares travaille habituellement sur des analyses statistiques riches en données impliquant les populations stellaires, la structure à grande échelle de l’univers et les événements d’ondes gravitationnelles.

Penser aux extraterrestres n’offre pas une telle abondance d’informations. «Nous n’avons qu’une seule observation, à savoir que la Terre est la seule planète connue avec la vie», dit Lares.

Les spéculations scientifiques sur la vie, l’intelligence et la technologie d’un autre monde reposent souvent sur l’équation de Drake. Ce cadre mathématique a été rédigé pour la première fois par l’astronome Frank Drake en 1961. Il estime le nombre d’espèces communicantes en regardant la fraction d’étoiles dans la galaxie avec des planètes, le pourcentage de ces planètes qui développent la vie et les chances que de telles créatures vivantes devenez curieux et capable d’établir un contact interstellaire avec d’autres êtres.

Lares et ses collaborateurs voulaient quelque chose de plus simple. Plutôt que de deviner des aléas sur les inconnues impliquées dans la genèse de la vie et le développement de l’intelligence et de la technologie, ils ont créé un modèle avec essentiellement trois paramètres: le moment où les espèces communicantes se «réveillent» et commencent à diffuser des preuves de leur présence, la portée de ces signaux et la durée de vie d’une transmission donnée.

L’arrangement qui en résulte place un tas de nœuds – ou créateurs de messages intelligents – au hasard dans toute la Voie lactée, où ils diffusent parfois et parfois pas. «C’est comme un arbre de Noël», déclare l’astronome José Funes de l’Université catholique de Cordoue, coauteur de Lares. « Vous avez des lumières qui s’allument et s’éteignent. »

L’équipe a effectué plus de 150 000 simulations, à chaque fois avec un ensemble différent d’hypothèses sur ces paramètres de base, pour voir quels scénarios favorisaient le contact interstellaire. Une galaxie remplie d’extraterrestres technologiques s’annonçant a produit beaucoup plus d’interactions qu’une galaxie où les espèces étaient séparées par de grandes distances ou de grandes quantités de temps.

De telles conclusions ne sont pas nécessairement choquantes. « C’est juste une façon statistique de dire: » Si vous voulez augmenter vos chances de contact, vous avez besoin d’un plus grand nombre [of communicators] ou faites-les durer longtemps », déclare le spécialiste des planètes Ravi Kopparapu du Goddard Spaceflight Center de la NASA, qui n’a pas participé aux travaux.

Mais Lares rétorque que la quantification de nos conceptions intuitives avec des modèles mathématiques peut être précieuse, ne serait-ce que pour servir de vérification de la réalité de notre compréhension de base. Les résultats fixent une sorte de limite supérieure de la probabilité de contact dans différentes circonstances, ajoute-t-il.

Dans chaque cas, les simulations ont montré que les probabilités d’interaction interstellaire sont de loin les plus importantes juste au moment où une espèce «se réveille» et trouve la bonne façon de communiquer. Ce résultat est dû au fait que d’autres nœuds seront déjà mis en ligne et se sont vraisemblablement trouvés, créant essentiellement une grande branche de lumières d’arbre de Noël «allumées» et augmentant les chances de tomber sur ce réseau de diffusion. Mais si les lumières clignotent de manière désynchronisée les unes avec les autres ou à des moments très différents – une situation analogue à l’utilisation d’une mauvaise technologie de contact ou à être séparées par de grandes périodes de temps – les espèces intelligentes pourraient ne jamais se trouver.

Après que la technologie de contact historiquement préférée de SETI, les ondes radio, soit devenue couramment disponible au début du 20e siècle, certaines découvertes ont même été initialement considérées comme des transmissions extraterrestres. Et dans les années 1960, les astronomes britanniques Jocelyn Bell Burnell et Antony Hewish appelaient à l’origine la première détection d’un pulsar, un cadavre stellaire à rotation rapide, LGM-1 pour «petits hommes verts», car les impulsions de la source semblaient trop régulières pour être naturelles. Pourtant, l’humanité a lentement émis moins d’émissions radio au fil des décennies, car nous avons mis à niveau notre technologie vers des câbles câblés et à fibre optique, ce qui a réduit les chances que des extraterrestres tombent sur nos transmissions qui fuient.

Les auteurs de la nouvelle étude voient leurs découvertes comme une réponse possible au paradoxe de Fermi, qui demande pourquoi nous n’avons pas trouvé de preuves d’étrangers intelligents, étant donné que dans la longue histoire de notre galaxie, certaines espèces technologiques auraient pu surgir et envoyer des dépêches de son existence. à travers l’espace maintenant. Le travail suggère que cette absence n’est pas très significative – peut-être E.T. est trop loin de nous dans l’espace et le temps ou utilise simplement une carte de visite qui nous est inconnue.

Au cœur de la recherche se trouve également une tentative de s’éloigner de certains des préjugés centrés sur l’homme qui tendent à ravager les spéculations sur d’autres extraterrestres. «Il est très difficile d’imaginer une communication extraterrestre sans notre façon de penser anthropomorphique», dit Funes. «Nous devons faire un effort pour sortir de nous-mêmes.»

Kopparapu est d’accord avec cette évaluation. «Les découvertes inattendues proviennent de sources inattendues», dit-il. «Dans notre pensée commune, nous sommes dans une boîte. Il est difficile pour nous d’accepter qu’il puisse y avoir autre chose en dehors. »

L’accent mis par SETI sur les ondes radio s’est développé dans des circonstances particulières au cours d’une petite tranche de l’histoire humaine. Bien que l’entreprise ait parfois essayé d’autres moyens pour découvrir des extraterrestres intelligents, comme la recherche de faisceaux laser de haute puissance ou des preuves de structures artificielles massives entourant les étoiles appelées sphères de Dyson, toute recherche reste apparemment aussi limitée par l’imagination humaine qu’elle l’est. par la physique fondamentale.

Pourtant, la recherche de quelque chose d’aussi potentiellement fantastique qu’une autre culture cosmique nécessite la convergence de nombreuses disciplines, y compris la physique, la biologie et même la philosophie, dit Lares. L’effort pour considérer des messages plus créatifs, tels que ceux créés par les neutrinos, les ondes gravitationnelles ou des phénomènes que la science n’a pas encore découverts, peut aider à briser nos conceptions paroissiales et nous donner une meilleure compréhension de nous-mêmes.

Malgré les faibles chances de contact, Lares espère que s’attaquer au problème de plusieurs manières sera un jour payant. «Je pense qu’une recherche SETI est un pari à haut risque», dit-il. «La probabilité de succès est en fait très faible. Mais le prix est vraiment très élevé. »