Parmi les consommations irrégulières de Morena, il y a 27 voyages à l’étranger pour plus de 380000 pesos (Photo: Cuartoscuro)

Entre voyages à l’étranger, per diem, chambres d’hôtel, achat de livres et autres avantages, Morena, le parti caractérisé par son austérité, Il avait 1028 irrégularités détectées en 2019, qui se concentrent sur avoir exercé des ressources publiques dans des activités qui ne correspondent pas à leur travail en tant que fête.

Après cela, l’Institut national électoral (INE) il une amende de plus de 174 millions de pesos, étant la sanction la plus élevée de toutes les parties, car en plus des dépenses susmentionnées, elle a également utilisé des ressources dans les services mécaniques et la rénovation du siège du parti.

Parmi les consommations irrégulières figurent 27 voyages à l’étranger pour plus de 380000 pesos; parmi ceux-ci, neuf étaient Yeidckol PolevnskyPendant la période de janvier à novembre 2019 pour 121 mille 483 pesos, comme si cela ne suffisait pas, le parti n’a pas précisé la destination du voyage ou l’activité politique qu’il a menée.

Il y a aussi les frais de 137445 pesos pour la location d’une chambre d’hôtel, du 30 novembre au 1er décembre 2019; aussi le paiement de 256000 pesos de frais de voyage pour Yeidckol et Bertha Luján, président du conseil national du parti, lors d’un séjour à Oaxaca.

Yeidckol Polevnsky a dépensé des milliers de pesos lors de voyages à l’étranger (Photo: Archivo / Cuartoscuro)

De plus, il y avait les dépenses liées à la rénovation du siège du parti, situé dans une grande maison de la rue Chihuahua dans le quartier Roma, avec l’achat de lampes à LED, de peinture, de mobilier et d’entretien. Aussi, paiement des services mécaniques de divers véhicules et changement de freins.

Dans l’achat de livres, ils ont dépensé 3 millions 564 mille pesos, bien qu’il n’ait jamais été précisé quels livres étaient concernés et ils se sont limités à affirmer qu’il s’agissait de textes qui contribuent à «inculquer des connaissances, des compétences, des valeurs et des pratiques démocratiques et instruire les citoyens dans l’exercice de leurs droits et obligations, ainsi que à la formation idéologique et politique des affiliés, qui leur inculque la tolérance aux différences, le respect de l’adversaire et leurs droits à la participation politique, a déterminé la construction d’une bibliothèque ».

Autres dépenses pour 7 millions 683 mille pesos ont le concept d’hébergement, consommation alimentaire, location de salle, service de pause-café, panier-repas, location d’équipement audio, services de centre de contact multicanal, service de marketing numérique professionnel pour la conception et la programmation de sites Web, matériel informatique, matériel de sonorisation et location du son.

Selon Millennium, Morena a embauché des fournisseurs non autorisés et ils ont détourné plus de 200000 pesos catégorisées pour promouvoir le développement du leadership politique des femmes.

Morena était le match avec la plus grosse amende (Photo: Cuartoscuro)

Après la liste des amendes de l’INE se trouve le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), qui a reçu 526 avertissements, soit 119 938 760,16 pesos. La troisième place était le Parti travailliste (PT), avec 515 pénalités pour 100 294 340,03 pesos.

Aux endroits suivants se trouvaient le Parti de la Révolution Démocratique (PRD), le Parti d’Action Nationale (PAN), le Mouvement Citoyen (MC), le Parti Écologiste Vert du Mexique et la Rencontre Sociale. Au total, ces huit organisations ont ajouté 3 495 irrégularités, ce qui représente une sanction conjointe de 563 287 188,16 pesos.

Concernant ces chiffres, Lorenzo Córdova, président de l’INE, a déclaré que le modèle de contrôle en ligne en matière électorale était d’une grande importance pour la transparence de l’argent investi dans la politique.

