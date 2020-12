Marisa Fassi, a reçu le Ministre de l’Intérieur de la Nation, Wado de Pedro, qui réalise le Programme Fédéral “Municipalités Permanentes”

Ce vendredi, la maire de Cañuelas, Marisa Fassi, a reçu le ministre de l’Intérieur de la Nation, Wado de Pedro, quiqui exécute le programme fédéral «municipalités permanentes», une initiative d’aide financière directe de 1 086 millions de pesos pour autonomiser les gouvernements locaux.

Grâce aux contributions reçues, la municipalité a renforcé le parc des forces de l’ordre avec l’achat de 13 nouvelles voitures de patrouille (trois camions Nissan Frontier et dix voitures Renault Logan). De plus, il a acquis une ambulance Renault Kangoo entièrement équipé pour le système de santé local et un véhicule utilitaire Renault Kangoo qui sera affecté à la zone Critical Care.

La cérémonie de présentation a eu lieu à proximité de l’hôpital régional Néstor Kirchner, où ont également participé: le ministre du gouvernement de la province de Buenos Aires, Teresa García, l’administrateur général des routes nationales, Gustavo Arrieta, le secrétaire des affaires municipales de la Nación, Avelino Zurro, le sous-secrétaire des municipalités de la province, Santiago Révora et les autorités locales.

Par ailleurs, dans le cadre du “Programme d’Assistance à l’Amélioration des Collectivités Locales”, le Ministre et le Chef Communal ont signé un accord dont l’objectif principal est d’apporter une assistance pour renforcer les actions à incidence directe dans les communes, avec un Etat présent et active, visant à rechercher l’intégration régionale et à résoudre en permanence les problèmes de la population et à améliorer sa qualité de vie.

Le ministre de l’Intérieur a salué la gestion que Marisa Fassi a menée à Cañuelas et a décrit la municipalité comme un exemple à suivre: «Cañuelas est l’exemple de ce qu’il faut faire. Nous sommes proches de la ville de Buenos Aires et nous sommes en bonne santé et en sécurité. Et il est prouvé que la volonté du maire, avec la première ressource que nous avons pu donner, a acheté tout cela. Beaucoup et à une vitesse impressionnante. Elle était la maire la plus efficace dans l’administration des ressources “. À la fin de son discours, il a souligné que le gouvernement national allait continuer à promouvoir le développement fédéral dans tous les coins de l’Argentine: “Comptez sur nous pour amener les industries, les entreprises et le progrès”.

Pour sa part, Fassi a remercié Wado pour la deuxième fois à Cañuelas et a expliqué l’importance d’avoir un programme tel que les municipalités de Pie: «Ce programme permet le renforcement des gouvernements locaux et est un outil fondamental pour les maires et les maires car il nous donne la ressource pour répondre aux besoins urgents. Et, en ce moment, nous avons pu acheter ces voitures de patrouille pour notre sécurité ». Il a également exprimé sa fierté de “faire partie de ce gouvernement national qui met l’Argentine sur pied”.

Gustavo Arrieta était un autre des orateurs de l’événement et a souligné le travail effectué par le président et le gouverneur de Buenos Aires pendant la pandémie: «Lorsque la phase la plus difficile de la pandémie est arrivée, la décision n’a pas été prise uniquement de renforcer le système de santé. , ce qui était nécessaire et révolutionnaire, mais il a été décidé d’aller de l’avant avec le plan de travaux publics le plus important, de sorte qu’il atteigne tous les coins du pays et tous les coins de la province de Buenos Aires ».