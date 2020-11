PHOTO DE FICHIER. Signalisation de Wall Street en face de la Bourse de New York (NYSE), à Manhattan, New York, USA. 9 mars 2020. REUTERS / Carlo Allegri

Par Noel Randewich

12 novembre (.) – Wall Street a clôturé en forte baisse jeudi au milieu de la hausse des infections à coronavirus aux États-Unis, alors que les investisseurs pesaient le calendrier du lancement en masse d’un vaccin efficace.

* New York est devenu le dernier État américain à introduire des règles de distanciation sociale plus strictes mercredi, alors que les nouvelles infections dans le pays ont dépassé les 100 000 pour le huitième jour consécutif.

* Le Dow Jones Industrial Average a reculé, mené par les sociétés industrielles et financières, sensibles à la croissance économique. Boeing Co et Goldman Sachs ont chacun perdu plus de 2%.

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes, parmi les plus touchés par la pandémie de coronavirus, ont également chuté.

* Même après la chute de jeudi, le S&P 500 a gagné près de 2% cette semaine, grâce à des données d’essai de vaccins positives qui ont soulevé des attentes pour une reprise économique rapide.

* Les actions ont également bénéficié des attentes selon lesquelles un Congrès divisé empêchera le président élu Joe Biden de promulguer des augmentations d’impôts qui nuisent aux bénéfices des entreprises.

* Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 317,46 points, ou 1,08%, à 29 080,17 unités, tandis que le S&P 500 a reculé de 35,65 points, ou 1%, à 3 537,01 unités. Le Nasdaq a perdu 76,84 points, soit 0,65%, à 11 709 589 unités.

(Édité en espagnol par Rodrigo Charme)