15 minutes. Wall Street a clôturé en hausse mercredi et son principal indicateur, le Dow Jones Industrials, a augmenté de 1,34%, avec une hausse notable des entreprises de santé et de technologie alors que le décompte des voix se poursuit dans les principaux États américains, après que la journée électorale s’est terminée hier sans un vainqueur clair.

A l’issue de la séance à la Bourse de New York, le Dow Jones a ajouté 367,63 points et s’établit à 27847,66 entiers, porté par la forte progression de l’assureur médical UnitedHealth (10,38%) et d’autres grandes sociétés cotées telles que Salesforce.com (5,79%), Microsoft (4,82%) ou MDC, connu sous le nom de Merck aux États-Unis (4,78%).

Le S&P 500 sélectif progresse de 2,20% ou 74,28 points, à 3 443,44 unités. Quant à l’indice composite Nasdaq, qui regroupe les plus grandes entreprises technologiques, il progresse de 3,85% soit 430,21 points, à 11 590,78 unités.

La plupart des secteurs ont clôturé en hausse à Wall Street, menés par la santé (4,45%), les services de communication (4,25%) et la technologie (3,83%). Dans le même temps, les pertes les plus importantes concernent les matériaux de base (-1,65%), les services publics (-1,6%) et les finances (-1,27%).

Des sommets ont été atteints à la mi-séance

La bourse de New York a atteint des sommets en milieu de séance et le Dow Jones a atteint plus de 700 points. Cependant, il a perdu de la vitesse au fil des heures, les investisseurs ayant assimilé l’idée que l’incertitude électorale continuerait et que le Congrès resterait probablement divisé quel que soit le gagnant.

Les analystes du cabinet Jefferies ont souligné ce mercredi que l’éventualité d’une “vague bleue” s’était “évaporée”. Par conséquent, si les démocrates ne contrôlent pas le Sénat, il sera difficile de faire adopter un plan de relance budgétaire ambitieux, une augmentation des impôts ou des politiques de lutte contre le changement climatique, entre autres.

Impact de la sortie des États-Unis de l’Accord de Paris

Coïncidant avec la sortie officielle des États-Unis de l’Accord de Paris, au cours de la journée, d’importantes entreprises liées aux énergies propres ont chuté, comme First Solar (-8,55%), SunPower (-2,82%) ou Plug Power (-2, 01%).

Sur d’autres marchés, le pétrole du Texas a grimpé à 39,15 $ le baril et à la clôture du marché boursier, l’or était descendu à 1 903,20 $ l’once. En revanche, le rendement du bon du Trésor à 10 ans est tombé à 0,768% et le dollar s’est affaibli face à l’euro, avec une variation de 1,1725.