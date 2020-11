15 minutes. Wall Street a ouvert avec des gains ce mercredi et son principal indicateur, le Dow Jones Industrials, a augmenté de 1,24%, les marchés attendant de connaître un résultat électoral clair des élections tenues hier, ce qui peut prendre des jours.

Une demi-heure après le début des opérations à la Bourse de New York, le Dow Jones a ajouté 341,84 points, à 27 821,87 unités. Leur comportement a été porté par de grandes sociétés cotées telles que UnitedHealth (7,26%), Amgen (5%), Merck (4,11%) et Salesforce.com (3,48%).

Le S&P 500 sélectif a progressé de 1,74% ou 57,47 points, à 3 426,63 unités. L’indice composite Nasdaq, dans lequel sont cotées les principales sociétés technologiques, a progressé de 2,67% soit 297,80 points, à 11 458,37 entiers.

Certitude de la glace

La bourse de New York a réagi par des achats à l’incertitude quant à savoir qui sera le prochain président américain malgré le fait que les sondages et les indicateurs ont donné au candidat démocrate, Joe Biden, le titre de vainqueur incontestable, et ont même pointé du doigt une “marée bleue”, une possibilité qui semble exclue. qui a généré un effet positif sur le marché boursier.

“Je pense que la grande nouvelle pour les marchés en ce moment, au moins à titre préliminaire, est qu’il n’y aura pas de marée bleue, ce qui est généralement bon pour le marché. Je pense que les perspectives sont que tout va être davantage une question de mesures et de la Réserve fédérale. c’est une question de politique, et c’est bon pour les marchés », a déclaré l’analyste de Barclays Mike Lewis à CNBC.

“Les sondages étaient erronés. Wall Street s’attendait à ce qu’il y ait une certitude électorale et ce qu’ils finiront par prendre dans les prochains jours, ce sont des recomptages et des poursuites. Ce processus va s’éterniser car de nombreux États ont des règles différentes pour les votes par courrier, les révisions et le comptage. “L’analyste d’Oanda Edward Moya a ajouté dans une note.

Volatilité des opérations électroniques

Il y avait une certaine volatilité dans le commerce électronique. Le Dow et le S&P sont tous deux entrés en territoire rouge lorsque le président Donald Trump a dénoncé la «fraude» électorale sans fournir de preuves et a menacé d’aller devant la Cour suprême pour arrêter le décompte des voix, tandis que Biden a demandé de la patience jusqu’à ce qu’il ait les résultats, ce qui peut prendre des jours.

Les investisseurs sont particulièrement vigilants quant aux implications électorales dans la bataille pour le Sénat. Un contrôle démocratique de la Chambre haute pourrait faciliter l’adoption d’un nouveau plan de relance budgétaire important contre la pandémie COVID-19, qui est bloquée depuis des mois. Dans le même temps, cela peut conduire à des impôts plus élevés sous une présidence Biden.

Par secteurs, celui qui enregistre le plus de bénéfices à ce moment était le secteur de la santé (3,25%). Viennent ensuite les communications (2,89%) et la technologie (2,19%).

Les matières premières (-1,96%), financières (-1,48%) et industrielles (-0,89%) ont reculé.

Sur d’autres marchés, le pétrole du Texas a atteint 37,86 $ le baril. L’or est tombé à 1 898,50 $ l’once, le rendement du bon du Trésor à 10 ans est tombé à 0,773% et le dollar s’est affaibli face à l’euro, avec une variation de 1,1714.