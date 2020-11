(Mis à jour avec les valeurs à la clôture)

Par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 3 novembre (.) – Wall Street a brusquement fermé mardi alors que les Américains ont voté lors de l’une des élections présidentielles les plus controversées du pays et que les investisseurs parient qu’ils décideront sans un long processus, ce qui conduit à un accord rapide sur davantage de mesures de relance budgétaire.

* L’avance de Biden dans les sondages d’opinion nationaux a suscité l’espoir d’un résultat clair lors des élections de mardi, ainsi que d’un plan de relance plus large après les élections, ont déclaré les analystes et les gestionnaires de portefeuille, malgré les deux Les campagnes se préparent aux conflits juridiques post-électoraux.

* Certains analystes ont déclaré que les gains solides du marché reflétaient également un rebond après la vente de la semaine dernière, lorsqu’il a vu la plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage pour le S&P 500 en plus de sept mois.

* “Si, pour une raison quelconque, nous n’avons pas une image claire, si le perdant ne veut pas céder et qu’il se retrouve devant le tribunal, certains marchés volatils nous attendent pendant un certain temps”, a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des dérivés de Charles Schwab à Austin, Texas.

* Le soir des élections de 2016, les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté lorsqu’il est devenu clair que Trump pourrait remporter une victoire surprise sur la démocrate Hillary Clinton.

* Depuis lors, l’indice de référence S&P 500 a augmenté de 55%, la baisse des taux d’imposition imposés par Trump ayant stimulé les bénéfices des entreprises et les rachats d’actions.

* Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 554,98 points, soit 2,06%, à 27 480,03 unités; tandis que le S&P 500 a avancé de 58,92 points, soit 1,78%, à 3 369,16 unités. Le Nasdaq, quant à lui, a gagné 202,961 points, soit 1,85%, à 11 160 572 unités. (Édité en espagnol par Rodrigo Charme)