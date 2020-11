Photo illustrative de la façade de la Bourse de New York. 26 juin 2020. REUTERS / Brendan McDermid

Par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 2 novembre (.) – Les principaux indices de Wall Street ont bondi lundi après leur plus grosse perte hebdomadaire depuis mars, alors que les investisseurs se préparaient pour une semaine centrée sur l’élection présidentielle américaine.

* Les acteurs du marché s’attendent à une volatilité à court terme et à d’importants changements de politique à long terme liés aux impôts, aux dépenses gouvernementales, au commerce et à la réglementation, selon que le président Donald Trump ou son rival démocrate Joe Biden remporte l’élection. .

* Biden mène les sondages d’opinion nationaux, mais la course est très serrée dans des États cruciaux qui pourraient faire pencher l’élection vers Trump. Les analystes ont déclaré que le résultat le plus probable qui secouerait les marchés boursiers à court terme est qu’il n’y a pas de gagnant immédiat mardi soir.

* “Les traders essaient de se positionner avec l’idée que le simple fait d’avoir un résultat sera bon pour le marché”, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, NJ.

* Les investisseurs pariant sur un gouvernement Biden, qui devrait fournir une plus grande relance budgétaire et promouvoir les énergies renouvelables, ont réussi à provoquer un rallye des actions liées à l’énergie solaire, à l’industrie et aux petites capitalisations ces dernières semaines. .

* Le S&P 500 a terminé vendredi une semaine mouvementée à son plus bas niveau depuis près de six semaines, à la suite de rapports trimestriels médiocres de géants de la technologie et d’une augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis et en Europe.

* L’indice de volatilité CBOE, connu sous le nom de jauge de peur de Wall Street, a baissé lundi après avoir atteint des sommets de près de cinq mois la semaine dernière.

* Les investisseurs seront également à l’affût cette semaine de la réunion politique de la Réserve fédérale, du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis et des bénéfices d’environ un quart des entreprises du S&P 500, y compris le fabricant de puces Qualcomm, le constructeur automobile. General Motors et l’assureur American International Group Inc.

* Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 402,96 points, soit 1,52%, à 26 904,56 unités, tandis que le S&P 500 a progressé de 37,33 points, ou 1,14%, à 3 307,29 unités. Le Nasdaq, quant à lui, a gagné 35,88 points, soit 0,33%, à 10 947,47 unités.

(Rapport de Medha Singh à Bengaluru; édité en espagnol par Rodrigo Charme)