New York, 3 novembre . .- Wall Street a ouvert mardi en vert et son principal indicateur, le Dow Jones des industriels, a augmenté de 1,89% en raison des attentes que le jour des élections présidentielles aux États-Unis conduirait à un vainqueur clair, contre un résultat contesté.

Une demi-heure après le début des opérations à la Bourse de New York, le Dow Jones a ajouté 507,98 points, à 27 433,03 unités, porté par de grandes sociétés cotées comme Goldman Sachs (3,58%), Walgreens (3,34%). ), JPMorgan (3,18%) ou Unitedhealth (3,02%).

Le S&P sélectif; 500 ont avancé de 1,54% ou 50,95 points, à 3 361,19 unités; et l’indice composite Nasdaq, sur lequel sont cotées les principales sociétés technologiques, a augmenté de 1,23% soit 135,15 points, à 11 092,76 entiers.

Par secteurs, les progrès de la finance (2,49%), de l’industrie (2,03%), de la santé (1,88%) et des biens essentiels (1,62%) se sont démarqués.

La bourse de New York réagit aujourd’hui à une élection historique dont dépendra l’avenir de l’économie et dans laquelle les sondages donnent au candidat démocrate Joe Biden un avantage sur l’actuel président Donald Trump, avec près de 100 millions de voix exprimées à l’avance, bien que toujours il y a place pour les surprises.

Wall Street est également à l’affût des élections au Sénat au cas où une “marée bleue” aurait lieu dans laquelle les législateurs démocrates balayeraient, ce qui pourrait contribuer à son contrôle du Congrès et faciliter le passage du plan de relance budgétaire bloqué depuis des semaines.

“Si nous nous réveillons demain et qu’il n’y a pas de gagnant clair, cela ne devrait pas surprendre le marché. Mais au milieu de la semaine prochaine, et avec les affaires judiciaires et les comptes rendus, ce serait le pire des cas”, a déclaré l’analyste Art Hogan à CNBC. , de la société National Securities.

De son côté, l’analyste Craig Erlam, du cabinet Oanda, a indiqué dans une note que les élections ne sont que “l’un des événements les plus risqués de cette semaine”, puisqu’elle ajoute le rôle des banques centrales comme la Réserve fédérale “dans les dernières semaines de l’année “.

“Et le rapport sur l’emploi de vendredi est presque hors du radar, sans parler du covid-19, qui oblige l’Europe à se refermer et au bord d’une deuxième récession. La course pour sauver Noël est lancée.” il ajouta.

Sur d’autres marchés, le pétrole du Texas a atteint 38,22 dollars le baril; l’or s’élevait à 1 904,20 dollars l’once; le rendement du bon du Trésor à 10 ans a rebondi à 0,882% et le dollar s’est affaibli face à l’euro, avec une variation de 1,1716.