Les clients avec des masques entrent dans un Walmart au Texas aux États-Unis. FILE PHOTO 2 août 2020. REUTERS / Paul Ratje

17 novembre (.) – Walmart Inc a annoncé mardi une augmentation plus importante que prévu des ventes trimestrielles dans des magasins comparables et a dépassé les attentes de bénéfices dans un contexte de hausse de 79% de ses activités en ligne, qui ont enregistré des gains globaux en les dépenses en électronique, en articles de sport et en épicerie.

Les ventes des magasins américains ouverts depuis au moins un an ont augmenté de 6,4%, hors carburant, au troisième trimestre terminé le 31 octobre. Les analystes s’attendaient à une amélioration de 4,16%, selon les données IBES de Refinitiv.

La flambée de la demande de produits essentiels chez Walmart, observée au plus fort des verrouillages en raison de la pandémie de coronavirus, s’est reportée au deuxième semestre de l’année, les consommateurs s’appuyant sur des options de livraison le jour même et des services de vente au détail. ramassage en magasin pour acheter toutes sortes de produits: de l’épicerie aux baskets.

«Nous pensons que ces comportements des clients persisteront pour la plupart et nous sommes bien placés pour servir les clients avec la valeur et l’expertise qu’ils recherchent», a déclaré le PDG Doug McMillon dans un communiqué.

La pandémie a également obligé les détaillants à repenser radicalement la façon dont ils exercent leurs activités pendant la période des fêtes, incitant des entreprises telles que Walmart, Kohl’s, Target et Best Buy à faire progresser leurs promotions même jusqu’au début du mois d’octobre.

Malgré le lent démarrage de la saison de la rentrée scolaire, qui commence généralement en juillet, Walmart a déclaré avoir bénéficié du report du trimestre.

Walmart a déclaré qu’il avait des dépenses supplémentaires d’environ 600 millions de dollars liées au COVID-19, qui comprenaient des salaires plus élevés pour les employés des entrepôts et des primes pour les employés du magasin, en plus de maintenir la propreté de l’installation. Comme indiqué, au cours du trimestre précédent, il a alloué environ 1 500 millions de dollars à ces dépenses.

Le bénéfice d’exploitation a bondi de 22,5% à 5,79 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que Walmart a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,34 $, en hausse par rapport aux 1,18 $ attendus.

Les revenus totaux ont augmenté de 5,2% pour atteindre 134 710 millions de dollars, au-dessus des 132 230 millions de dollars prévus.

Les actions de la société ont légèrement augmenté pour atteindre 153,25 $ en pré-négociation. Jusqu’à présent cette année, ils se sont améliorés de 28%.

(Reportage d’Aishwarya Venugopal à Bengaluru et Melissa Fares à New York; édité en espagnol par Carlos Serrano)