Walmart annonce qu’elle va rouvrir une deuxième entrée dans ses magasins après les avoir fermés à titre de mesures de sécurité contre le coronavirus Confiante dans le comportement approprié des clients, la société a décidé de rouvrir une deuxième entrée dans ses magasins.C’est un autre pas vers la « normalité » tant attendue. Cependant, la société a précisé que certaines autres mesures obligatoires telles que l’utilisation de masques seront maintenues.

Avec l’arrivée de la pandémie, les magasins Walmart ont appliqué une série de mesures de sécurité qui leur ont permis de minimiser les risques d’infection.

Un nettoyage constant, des heures de coupe, moins de clients dans leurs magasins et un accès par une seule entrée étaient quelques-unes des mesures prises dans la chaîne de magasins pour protéger les clients et les employés de Covid-19.

Dans la mesure où les autorités fédérales et locales ont assoupli les règles, les entreprises aussi. Walmart n’est pas loin derrière.

«Alors que nous continuons de rouvrir nos opérations, la santé et la sécurité de nos associés, clients et communautés continueront de guider toutes nos décisions. Nous avons vu qu’en général, les clients ont adopté de nouveaux comportements et prennent au sérieux leur responsabilité personnelle de porter des masques, de pratiquer la distanciation sociale et d’utiliser nos heures prolongées pour mieux répartir le trafic tout au long de la journée, ce qui nous permet de fournir de nouvelles options, comme l’ouverture d’une deuxième entrée », ont-ils indiqué sur leur site Internet.

«Nous allons continuer avec la plupart des mesures actuellement en place, comme exiger des masques, améliorer les routines de nettoyage, y compris les chariots de pulvérisation après utilisation, les pare-chocs en plastique sur nos caisses enregistreuses et doubler le nombre d’ambassadeurs de la santé pour le personnel de les deux entrées », ont-ils rapporté.

« Nous continuerons d’avoir des autocollants de sol de distance sociale et un lobby divisé pour garder nos entrées et nos sorties séparées, et nous continuerons de nous conformer à tous les mandats des gouvernements locaux et étatiques qui couvrent nos magasins », a ajouté la société.