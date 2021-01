La définition de Wanchope Ábila pour marquer le deuxième but de Boca contre Argentinos (FotoBaires)

Il a été la star de la nuit pour une grande définition et un blooper dans un penalty à la fin de la première mi-temps. Ramon Ábila il pouvait être le méchant, mais à la fin il était le héros qui avait Bouche pour atteindre la finale de la Coupe Maradona. Il a marqué le deuxième but du match nul 2-2 contre les Argentinos Juniors dans le Paternal et a piqué son nom sur le billet à la définition qui aura lieu le dimanche 17 janvier à San Juan.

À la fin du duel, Wanchope a discuté avec ESPN et a révélé un détail qu’il n’avait pas dit auparavant. “Maintenant que mon pubis me fait mal, la douleur augmente. Le dernier match avec River qui a fait mal au pubis, j’ai demandé au médecin s’il s’était cassé le pubis et quand il a dit non, je lui ai dit de l’oublier. Mon adducteur s’étire, les deux ont été coupés. L’adducteur me fait force et c’est un problème que nous avons prévu de résoudre à la fin de la saison », a-t-il prévenu.

«Je vais subir une intervention chirurgicale à la fin de la saison. J’ai eu une hernie à cause de tout ce vieux problème de pubalgie. Pendant ce temps, nous guérissons la douleur avec de la glace, avec des bains froids, avec récupération, avec des étirements. Cela vous prend une heure avant chaque entraînement et je suis en lutte constante: je ne me laisse pas tomber ou battre. Ce n’est pas facile de jouer et de survivre avec la douleur, mais ce n’est pas une excuse », a-t-il ajouté.

“Quand tout cela sera terminé, je subirai une intervention chirurgicale et je resterai debout pendant 20 jours jusqu’à ce que tout soit repris. Ils m’ont dit que cela allait être la solution à tout », a-t-il expliqué avant ce qu’il a révélé plus tard.

“J’ai eu la pubalgie quand j’étais garçon, dans le premier cycle du secondaire. Plus tard, j’ai été guéri, mais c’est une blessure qui apparaît toujours avec le temps. J’ai commencé par couper mon premier adducteur à Huracán, que tout le monde ne croyait pas que je l’avais coupé avant de venir à Boca. Puis contre la Ligue de Quito lors du match retour de la Coupe l’année dernière, j’ai également coupé l’autre. Et ainsi de suite: sur les cicatrices, il continue de s’étirer et l’inconfort continue d’apparaître. Je suis au service de Boca, je l’adore et je l’apprécie. Je suis le dernier à quitter le club tous les jours parce que j’aime ça. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour survivre dans ce club aussi longtemps qu’il le faudra », dit-il.

Le penalty pour Boca que Ramón Wanchope Ábila a raté contre Argentinos

L’attaquant, discret avec les médias, a expliqué pourquoi il n’avait jamais rien dit sur l’opération. «Je ne parle pas d’habitude, je n’aime pas ça. Je suis déjà à moitié loin et je prends les notes ici sur le terrain parce que le mauvais Benedetto, comme je lui dis, me ralentit toujours », expliqua Ábila en riant. Et il en a profité pour clarifier sa phrase par une grimace espiègle au journaliste: “Le bon est celui de France, à Marseille.”

“Parfois, vous en faites un de trop ou essayez de faire quelque chose, mais nous avons le pouvoir. Lorsque vous avez le ballon dans la zone, vous avez le pouvoir. J’aime le fait que face à l’urgence vous parvenez à vous couvrir, à vouloir vous sauver, à ne pas avoir de but. J’aurai fait pareil. J’aime ça, j’ai cette forme. Dieu merci, aujourd’hui, c’était possible. Nous devons nous reposer », a-t-il expliqué à propos de sa belle définition dans le deuxième but pour Xeneize.

De plus, déjà en vue du crash devant le Les saints Mercredi pour Coupe Libertadores, Ramón a donné son point de vue sur les cas positifs de coronavirus de John Victor – Le gardien régulier du club brésilien – et le défenseur Wagner Leonardo. «Ce virus est quelque chose d’imprévisible. Tout ce que nous vous demandons, c’est que vous retourniez dans votre pays et que vous soyez avec votre famille. Nous ne voulons pas en profiter et nous souhaitons seulement au gardien de Santos une bonne reprise “déclara-t-il.

Boca est à trois matchs de la réalisation de tous les objectifs fixés par le personnel d’entraîneurs en début de saison après la pause causée par le coronavirus: gagner la Coupe Diego Armando Maradona et soulever la septième Copa Libertadores de l’histoire de Boca. Étant si proche de la gloire, Wanchope continue de travailler dur pour être à la portée de Michelangelo Russo avec une blessure qui traîne depuis qu’il est enfant.

