Wanda Nara (@wanda_icardi)

“Maintenant, j’ai un peu de temps pour répondre”, un d Wanda nara sur son compte Instagram et a invité ses plus de sept millions d’abonnés à lui envoyer des questions sur ce qu’ils voulaient savoir. “A propos de ma vie à Paris”, a précisé la femme de Mauro Icardi soulignant qu’il se limiterait à répondre uniquement à ces préoccupations concernant sa nouvelle vie dans la capitale française, où il est arrivé en juin dernier après que le footballeur ait signé un contrat millionnaire avec le club du Paris Saint-Germain.

Là, il a révélé à quoi ressemblait sa vie à Paris. Il a évoqué les animaux que la famille a dans leur maison de campagne, l’amour d’une de ses filles pour leurs animaux de compagnie et dans la description de sa routine, il a été surpris de dire qu’il subit des soins cosmétiques tous les jours. De plus, elle a assuré qu’en n’ayant pas de nounou – comme elle l’avait déjà exprimé -, c’est elle qui est en charge de toutes les activités de ses cinq enfants: Valentino, Constantino et Benoît -de sa précédente relation avec Maxi López- et Francesca et Isabella -de son mariage avec Mauro Icardi-.

De cette manière, elle a répondu à certaines des questions posées par ses followers, qui l’ont également défendue de ceux qui l’accusent de montrer son argent ou de montrer les grandes marques qu’elle choisit de s’habiller ou de porter des chaussures et des sacs à main.

Wanda Nara, dans sa salle de gym à domicile à Paris

Il y a quelques jours, il avait exprimé sur ses réseaux sociaux qu’il avait commencé une routine d’entraînement puisque lors du premier isolement qu’il avait passé chez lui au bord du lac de Côme (Lombardie, nord de l’Italie) il avait pris du poids. «Une quarantaine pour prendre du poids et une autre pour s’entraîner. Je dois dire que j’étais très heureux quand je suis devenu gros. Dans celui-ci, je vous le dirai plus tard “, a indiqué à côté d’une photo sur laquelle on la voit s’entraîner dans la salle de sport qu’elle a installée chez elle à Paris, où elle passe le nouvel isolement déterminé par les autorités gouvernementales en France en raison de la pandémie de coronavirus.

“Quelle est votre routine quotidienne à Paris?”

– Je me lève très tôt, je déjeune avec les enfants. Je les prépare, puis je les emmène à l’école. Je rentre à la maison, travaille, forme et ai une esthéticienne à la maison tous les jours. Puis je déjeune avec Mauro et nous partons à la recherche des enfants. On fait les devoirs, je les accompagne au foot ou on va au parc, ça dépend du jour. Nous dînons et je recommence.

“Quel genre de designs utilisez-vous pour vos maisons?”

“Je décore toujours.” J’adore la décoration. Cela dépend de quelle maison et comment cela m’inspire, je peux penser à de très bonnes choses.

“Avez-vous beaucoup d’animaux?”

“Nous avons des lapins, des poulets, des chiens, des chevaux, des canards.” Je ne me souviens plus. Et tout en quantité. Francesca, si je pouvais, je transformerais ma maison en ferme. Donc, nous avons tout dans notre maison à la campagne, où nous allons très souvent.

Francesca et Isabella, dans leur maison de campagne (@wanda_icardi)

“Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre maison?”

«Ma loge.

—Je déteste être critiqué pour ce que vous avez ou achetez, si vous le montrez ou non …

“Généralement, ce que je montre est ce que je fais la promotion.” Si je le paie, par respect pour les marques avec lesquelles je travaille et / ou avec qui j’ai un contrat, je ne le montre généralement pas.

Certaines des questions auxquelles Wanda Nara a répondu

