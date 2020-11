Se l. . / EPA / YONHAP S

Séoul, 26 novembre . .- Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné aujourd’hui la “robustesse” et la “vitalité” des liens entre Pékin et Séoul lors d’une rencontre avec son homologue sud-coréen, Kang Kyung-wha, à un moment marqué en raison de la tension croissante entre le géant asiatique et les États-Unis, principal allié de la Corée du Sud.

“Ma visite en Corée du Sud, alors que la situation du COVID-19 n’est pas encore terminée, vise à montrer l’importance que nous attachons aux relations bilatérales”, a déclaré Wang au début de la réunion.

La réunion a été encadrée dans une visite de trois jours qui chercherait un rapprochement à Séoul après la victoire de Joe Biden aux États-Unis, dont les plans incluent le renforcement des alliances régionales – certaines, comme le cas sud-coréen, endommagées par Mandat de Trump – renforcer la position de Washington dans la région vis-à-vis de Pékin.

“Après avoir fait face au défi du coronavirus, les relations bilatérales font désormais preuve de robustesse et d’une plus grande vitalité”, a ajouté Wang dans des déclarations recueillies par l’agence Yonhap.

«Dans la perspective du 30e anniversaire de l’établissement des relations en 2022, j’espère que nous pourrons échanger des vues pour renforcer l’alliance stratégique entre les deux pays.

La visite du président chinois Xi Jingping en Corée du Sud, initialement prévue pour cette année et reportée en raison de la pandémie, fait partie des sujets dont les deux étaient censés discuter.

Wang a assuré aux médias locaux après la réunion que la visite aura lieu lorsque “les conditions sont réunies”, tandis que l’augmentation des infections que la Corée du Sud a enregistré, qui a rapporté aujourd’hui son maximum en huit mois, suggère que le voyage Xi sera encore retardé.

Interrogé sur sa visite dans le contexte de la rivalité croissante avec les Etats-Unis, Wang a défendu que “les Etats-Unis ne sont pas le seul pays au monde” et que la Chine et la Corée du Sud sont des “pays indépendants”.

La Corée du Sud est l’un des pays de la région qui entretient de bonnes relations avec la Chine, son premier partenaire commercial, et qui a été lésé par les affrontements entre Pékin et Washington, son principal partenaire stratégique et militaire et le deuxième au niveau commercial.

Wang, qui s’est rendu pour la dernière fois à Séoul en décembre 2019, doit également rendre une visite de courtoisie au président sud-coréen Moon Jae-in aujourd’hui avant de rentrer à Pékin vendredi.