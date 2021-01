La capitale des États-Unis et les capitales des États continuent d’accroître leur sécurité, quelques heures à peine après l’investiture de Joe Biden, et bien que les autorités assurent que tout est “sous contrôle”, la peur de manifestations violentes et même d’éventuels actes de violence ne cesse pas. complicité des lignes de sécurité.

Monde de Miami – Diario Las Americas

Il suffit de regarder les images de Washington DC à proximité du Capitole et de la Maison Blanche, où de hautes clôtures, des barricades mineures et des camions militaires coupent la circulation et les piétons.

Finies les festivités pour les inaugurations de nouveaux dirigeants, lorsque des milliers d’Américains affluent vers la capitale et célèbrent le long de l’immense promenade The Mall devant le Capitole.

En fait, aujourd’hui plus de 25 000 membres de la Garde nationale sont déployés dans la capitale, secondés par des membres de la police régionale qui assistent leurs collègues à Washington DC.

De cette manière, les préparatifs se poursuivent pour une inauguration déjà évitée serait atypique en raison du danger de contagion posé par la pandémie de coronavirus et maintenant elle devient exclusive, car la population ne pourra pas participer, pour des raisons de sécurité.

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré dimanche à l’Associated Press que les autorités étaient conscientes de la possibilité d’une menace et ont averti les commandants d’être attentifs à tout mouvement suspect dans les rangs de l’armée.

Cependant, tous les hauts militaires assurent qu’il n’y a aucun indice de menace et qu’aucune situation irrégulière n’est apparue.

“Nous examinons continuellement le processus et examinons un deuxième et un troisième regard sur chaque personne impliquée dans cette opération”, a déclaré McCarthy après que lui et d’autres chefs militaires aient mené un exercice de sécurité complet de trois heures en préparation de la cérémonie. Inauguration présidentielle le mercredi 20 janvier.

En effet, les élections présidentielles ont été validées par le Collège électoral et le Congrès de la nation, mais il y a ceux qui les remettent en question et l’ont fait lorsqu’ils ont pris d’assaut le Capitole national le 6 janvier, alors que les législateurs s’apprêtaient à les certifier.

Vendredi, le vice-président Mike Pence et son successeur Kamala Harris se sont entretenus par téléphone. Bien que les détails de la conversation ne soient pas connus, selon le New York Times, Pence a félicité Harris et a offert son aide dans un dialogue qualifié de «courtois».

Pence assistera à la cérémonie de transfert de commandement, tandis que le président sortant, Donald Trump, se rendra en Floride pour s’installer dans sa résidence Mar-a-Lago à Palm Beach.