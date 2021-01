La ville de Washington a connu mercredi une journée de chaos sans précédent, qui a fait un mort, en raison de l’agression des partisans du président Donald Trump du siège du Congrès lorsque les législateurs ont certifié la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

Criant «Trump a gagné», des centaines de partisans du président ont pris d’assaut le Capitole après avoir submergé la police qui le gardait, provoquant des scènes chaotiques avec des Trumpistes marchant dans les couloirs avec des drapeaux ou assis sur des sièges.

Au cours de ces incidents, un partisan de Trump identifié comme Ashli ​​Babbit, un habitant de San Diego (Californie), a été abattu et est mort après avoir été transféré dans un hôpital, selon des sources policières confirmées à divers médias.

La femme, une ancienne combattante de l’armée de l’air, a eu de graves saignements causés par un coup de feu au cou tiré par un membre de la sécurité du quartier général législatif lors de l’assaut, qui a duré plusieurs heures et a contraint la séance à être interrompue.

L’agression contre le Congrès est intervenue peu de temps après que les manifestants aient été harangués devant la Maison Blanche par le président sortant, qui a répété la série d’allégations de fraude infondées sur lesquelles il insiste depuis que sa défaite a été confirmée aux élections de novembre. passé, sans les montrer.

“Nous n’abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais (la victoire)”, a déclaré Trump aux milliers de personnes rassemblées devant la Maison Blanche pour la marche “Sauver l’Amérique”, qui est partie pour Capitol Hill.

Au siège du Congrès, les législateurs étaient réunis pour célébrer la cérémonie officielle de validation du résultat des élections de novembre, au cours de laquelle le démocrate Joe Biden a prévalu sur Trump.

Dès leur arrivée au Capitole, les premières escarmouches entre les émeutiers et les agents gardant la place ont été enregistrées, qui en infériorité numérique et armés uniquement d’aérosols de gaz lacrymogène ne pouvaient contenir la foule.

Au moment de l’assaut contre le bâtiment emblématique, les législateurs avaient suspendu leur réunion pour discuter des objections soulevées par les républicains contre les résultats de l’élection en Arizona, l’une des premières par ordre alphabétique.

De là, le chaos et les scènes jamais vus à Washington, avec du verre brisé, des portes brisées et des combats à coups de feu à l’intérieur du Congrès entre les partisans de Trump et la police, qui ont expulsé les législateurs à temps et les ont emmenés dans un endroit. assurance.

Les images des télévisions et celles capturées par des témoins à l’intérieur du lieu montraient comment les partisans du président sortant se promenaient librement dans les couloirs et pénétraient même dans les bureaux des législateurs.

Certains d’entre eux ont réussi à accéder à la session plénière de la Chambre des représentants et l’un d’eux s’est même assis dans l’un des sièges désignés pour les discours officiels criant “Trump a gagné”.

Le Capitole a pu être dégagé plus de trois heures après le début de l’assaut, peu avant que le couvre-feu décrété en urgence par la maire de la capitale, Muriel Bowser, n’entre en vigueur à 18 heures (23 GMT) et il a été rétabli sécurité.

Au moins treize personnes ont été arrêtées dans ces incidents, accusées de possession d’armes à feu, d’agression et de franchissement des lignes de police, selon les autorités.

La police a d’abord libéré des gaz irritants et étourdissants (qui en tombant émettent des éclairs très brillants pour désorienter) afin d’expulser les partisans de Trump des environs du Capitole.

Malgré le couvre-feu, qui durera jusqu’à 6 heures du matin jeudi dans la capitale (11 heures GMT) et deux de ses banlieues dans l’État voisin de Virginie, des groupes ont continué à sillonner la capitale, et 30 personnes. ils ont été détenus pour cela, selon le bureau du maire.

Cependant, une fois le couvre-feu entré en vigueur, les agents antiémeutes ont commencé à avancer dans le centre-ville pour éloigner les partisans de Trump du Capitole, et ils ont obéi, se déplaçant lentement mais sans signaler la zone. désireux de retourner dans leurs résidences ou hôtels.

Certains manifestants se sont dirigés vers la 16th Street, à une intersection située en face de la Maison Blanche et ont surnommé la place «Black Lives Matter».

Là, deux douzaines d’entre eux se sont affrontés avec d’autres manifestants anti-Trump, avec leurs poings, avec du gaz poivré et un pistolet à électrochocs, jusqu’à ce que la police intervienne pour les arrêter, a rapporté le Washington Post.

Malgré le fait que lors de ces incidents, Trump a continué à tweeter pour justifier l’attitude de ses partisans, il leur a demandé à un moment donné “d’être pacifiques”, peu de temps avant que le réseau social ne décide de suspendre temporairement le compte.

Trump a blâmé son vice-président, Mike Pence, qui présidait la session au Congrès, pour le chaos généré en ne s’octroyant pas des pouvoirs que la Constitution ne lui accorde pas pour annuler la victoire électorale de Biden lors de la session législative.

Les événements historiques de ce mercredi ont eu lieu après que le président a résisté à l’admission de la victoire de Biden aux élections, malgré le fait que le collège électoral a déjà officiellement confirmé sa victoire le 14 décembre et a perdu toutes les exigences légales pour contester les résultats.

Alfonso Fernandez