Nous sommes sur le point d’entrer dans la seconde quinzaine de septembre, et la voyante la plus aimée des Hispaniques, Mhoni Vidente, partage ses prédictions pour les horoscopes du week-end (du vendredi 11 au dimanche 13 septembre).

Ne partez pas sans avoir lu au préalable les prédictions que le psychique et clairvoyant cubain apporte exclusivement aux lecteurs de Mundo Hispánico.

Bélier. Week-end d’être avec toute la bonne énergie autour de votre signe, rappelez-vous que votre numéro porte-bonheur est le 13 et ce 13 septembre vous verrez se refléter l’abondance et la prospérité, c’est pourquoi je vous recommande de mettre beaucoup de parfum avant de partir maison et de l’argent pour augmenter la chance.

Ce sera quelques jours de beaucoup de coexistence avec votre partenaire sentimental et vous décidez enfin de vous officialiser. Ils vous invitent à partir en voyage ces jours-ci. Ce vendredi, ce sera beaucoup de travail et la signature d’un nouveau contrat de travail qui vous laissera plus d’abondance, essayez juste de vous occuper des potins et de ne pas parler de votre vie privée.

N’oubliez pas d’effectuer vos paiements par carte, il est très important que vous meniez une vie plus gérée et que vous preniez soin de votre argent.

Vous aurez un coup de chance et ce sera avec les numéros 01 et 28 et vous utiliserez beaucoup le rouge et l’orange pour avoir plus d’énergie positive, prendre en charge les problèmes rénaux ou les infections et essayer d’aller chez votre médecin.

Pour les Béliers célibataires, ce seront quelques jours de nombreuses conquêtes amoureuses et plus encore avec le signe du Verseau et de la Vierge. Méfiez-vous de la mauvaise compagnie, tout le monde n’est pas votre ami, surtout dans les trahisons au travail.

