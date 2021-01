WhatsApp a reçu beaucoup de critiques pour sa récente tentative de modifier les règles de son service (REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File)

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a annoncé ce vendredi avoir reporté de trois mois la mise en œuvre des changements annoncés dans sa politique de confidentialité, après de vives critiques concernant ce qui a été interprété comme une violation des données personnelles des utilisateurs, que l’entreprise considère comme une confusion qu’elle espère dissiper au fil du temps.

“Nous reportons la date à laquelle les gens seront invités à examiner et à accepter les nouvelles conditions”, a déclaré WhatsApp, propriété de Facebook, dans un article sur son blog.

Les nouvelles normes de service devaient entrer en vigueur le 8 février mais maintenant l’entreprise aspire à pouvoir le faire le 15 mai après un examen du changement et une campagne d’information progressive pour les utilisateurs.

Après la publication dans les derniers jours des modifications dans le contrat d’utilisation du service WhatsApp, De nombreuses personnes ont interprété qu’il s’agissait d’un échange de données personnelles, y compris des messages et des contacts, entre l’application de messagerie et Facebook.

Cela a causé la migration de millions d’utilisateurs de WhatsApp vers des concurrents tels que Telegram ou signal, à la recherche d’une meilleure protection de vos informations.

WhatsApp appartient à Facebook et les deux sociétés partagent déjà beaucoup d’informations (REUTERS / Johanna Geron / Illustration / File)

Dans les jours suivants WhatsApp a tenté d’expliquer que les changements ne signifient pas une violation des données personnelles ou un échange plus important avec Facebook, s’assurant que tout était dû à une confusion.

Plus précisément, WhatsApp s’est assuré que ni l’application ni Facebook ils peuvent afficher des messages privés ou écouter des appels; ils ne partagent pas non plus leur emplacement ou leurs contacts; entre autres problèmes

L’explication, cependant, Il ne pouvait pas arrêter les critiques ou la perte d’utilisateurs méfiants.

«Certaines personnes pensent que WhatsApp obligera les utilisateurs de la plateforme de messagerie à transmettre leurs données personnelles à Facebook, qui en est le propriétaire. Ce n’est pas tout à fait correct », a estimé la journaliste spécialisée Shira Ovide dans un article récemment publié dans On Tech.

«Les politiques de WhatsApp ont changé superficiellement et non d’une manière qui fournit plus de données à Facebook. Bref, Facebook recueille déjà beaucoup d’informations sur ce que les gens font sur WhatsApp », expliqué.

“La confusion était le résultat d’un échec de communication de Facebook, de la méfiance à l’égard de l’entreprise et des mauvaises lois sur la protection des données aux États-Unis”, a-t-il conclu.

Continuer à lire:

Changements dans WhatsApp? C’est ce qui se passe réellement avec vos données

WhatsApp ne peut pas voir vos messages privés, écouter vos appels ou partager des contacts avec Facebook