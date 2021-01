Le logo de l’application de messagerie WhatsApp de Facebook Inc. est arrangé pour une photo sur un smartphone à Hong Kong, Chine, le mardi 7 juillet 2020. Les géants de l’Internet de Facebook Inc. à Google et Twitter Inc. disent qu’ils ne le feront pas traiter les demandes de données des utilisateurs du gouvernement de Hong Kong, craignant qu’une nouvelle loi sur la sécurité ne criminalise les manifestations. Photographe: Lam Yik / Bloomberg

(Bloomberg) – Le bureau des médias du président turc Recep Tayyip Erdogan quitte WhatsApp Inc., rejoignant un vol mondial de la populaire application de messagerie sur de nouvelles conditions d’utilisation qui ont suscité des problèmes de confidentialité.

La présidence transférera ses groupes WhatsApp vers l’application de messagerie cryptée BiP, une unité de Turkcell Iletisim Hizmetler AS, le 11 janvier, a-t-elle déclaré dans un message adressé samedi aux groupes. Le changement coïncide avec la campagne plus large d’Erdogan contre les plates-formes de médias sociaux qui, selon les militants, vise à étouffer la dissidence.

Les modifications apportées aux conditions et services de WhatsApp à compter du 8 février lui permettront de partager des données avec la société mère Facebook Inc. Les utilisateurs doivent accepter les nouvelles conditions ou perdre l’accès à leurs comptes sur WhatsApp.

WhatsApp Rival Signal signale des douleurs croissantes à mesure que les nouveaux utilisateurs augmentent

L’homme le plus riche du monde, l’entrepreneur technologique Elon Musk, a lancé un appel pour passer à l’application rivale Signal, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs de son service.

Turkcell a signalé une tendance similaire en Turquie, avec environ 1 million de nouveaux utilisateurs rejoignant BiP Messenger au cours des dernières 24 heures, selon un communiqué de la société dimanche. L’application a été téléchargée plus de 53 millions de fois depuis son lancement en 2013, a déclaré Turkcell.

Le bureau d’Erdogan, dans sa déclaration, a exhorté les Turcs à passer au BiP. Turkey Wealth Fund a pris une participation majoritaire dans Turkcell, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, en 2020.

La Turquie renforce le contrôle des médias sociaux après qu’Erdogan a crié à la faute

Le largage de WhatsApp par Erdogan est sa dernière initiative contre les géants des médias sociaux, que la Turquie a récemment condamnés à une amende pour ne pas avoir nommé de représentants locaux comme l’exige une nouvelle loi. Les militants qui l’accusent de manières de plus en plus autoritaires affirment que les nominations requises font partie d’un processus plus large qui étranglera les plates-formes au point d’être inutilisables en Turquie.

Les autorités turques arrêtent régulièrement les utilisateurs des médias sociaux pour des accusations, notamment d’avoir insulté Erdogan, et ont interdit Wikipédia pendant trois ans jusqu’à ce qu’un tribunal ait jugé il y a un an que la restriction violait la liberté d’expression. L’accès à Twitter Inc. a été entravé.

La société chinoise TikTok, qui faisait partie des sociétés, dont Facebook, qui ont été condamnées à une amende, a accepté la semaine dernière de nommer un représentant local.