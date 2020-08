Les rhinocéros ont une vue notoirement médiocre, ils comptent donc principalement sur leur nez pour comprendre le monde qui les entoure. Mais il y a une interaction dans laquelle le son joue un rôle clé. Les mâles rhinocéros blancs du sud peuvent être dominants ou subordonnés. Et seuls les mâles dominants détiennent et défendent des territoires. Une nouvelle recherche révèle qu’ils écoutent les appels des autres hommes pour savoir qui est qui.

« Nous avons constaté que les appels de contact contiennent des informations sur le statut de dominance des mâles. Cela signifie que ce n’est qu’en écoutant les appels que vous pouvez dire si le mâle est territorial ou subordonné. »

Ivana Cinková, zoologiste à l’Université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.

Elle et son équipe ont passé près de deux ans dans le parc Hluhluwe-iMfolozi en Afrique du Sud, enregistrant les contacts sociaux et les appels des rhinocéros mâles. Ensuite, ils ont renvoyé ces appels aux mâles dominants et territoriaux et ont observé les réponses. Les chercheurs ont demandé que les cris de rhinocéros ne soient pas inclus dans ce podcast, en raison de la crainte que les braconniers puissent utiliser les cris pour attirer les rhinocéros plus près. Retour sur les réactions des rhinocéros:

« Ils ont commencé à rechercher l’intrus le plus rapidement et ont passé le plus de temps à chercher l’intrus après la lecture de l’appel subordonné. Ce qui était assez surprenant. »

Les rhinocéros mâles territoriaux offrent des possibilités de reproduction exclusives avec les rhinocéros femelles. Les mâles subordonnés pourraient donc être intéressés à défier le mâle territorial pour la domination. Mais les mâles dominants perdent rarement leur territoire au profit des mâles subordonnés, du moins lorsqu’ils sont en parfait état. Donc, répondre rapidement à l’appel de défi a peu de frais.

Mais d’autres rhinocéros dominants posent théoriquement un risque plus important. Ainsi, lorsque les rhinocéros territoriaux ont entendu d’autres mâles dominants, ils se sont orientés vers la direction du son. Mais ils ont pris leur temps pour répondre.

Les chercheurs pensent que les rhinocéros étaient prudents, attendant d’acquérir plus d’informations avant de réagir. Et la plupart d’entre eux ont finalement enquêté sur la source du son.

Les rhinocéros sont toujours exposés à un risque élevé de braconnage, de sorte que les parcs et les conserves gardent généralement un œil sur chaque rhinocéros dont ils s’occupent. Cinková dit que la compréhension de leur dynamique sociale pourrait permettre aux gestionnaires de la faune de gérer plus efficacement leurs troupeaux de rhinocéros, ce qui leur permet en fin de compte de mieux garder et protéger les animaux des braconniers. Pour que les rhinocéros puissent continuer à appeler – pendant très, très longtemps.

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)

