Profeco a partagé les mesures nécessaires pour assister aux magasins ce Good End (Photo: Alex Cruz / .)

Le lundi 9 novembre La bonne fin et dans le but de fournir aux consommateurs la meilleure sécurité et les meilleures offres, le Parquet fédéral à la consommation (Profeco) a publié l’outil, “Qui est qui dans les prix Good End 2020“, Qui vous permet de vérifier la valeur des produits dans les catégories de: cuisine, électroménagers, électroménagers, équipement audio et audio, télévision et vidéo, ainsi qu’un ordinateur pour aider le consommateur à choisir la meilleure offre.

Les informations qu’il offre Profeco montre en détail les prix par établissement et un graphique du comportement des prix collectés au cours des cinq dernières semaines., où une approximation de 487 produits différents dans différentes catégories.

A travers son compte Twitter, Profeco a partagé le portail sur lequel vous pouvez consulter ces informations, avec des messages tels que: «This Good End 2020, Profeco vous accompagne pour prendre la meilleure décision d’achat, comparer dans le Who’s Who et ne pas oublier dépenser pour ce que vous ne pourrez pas payer plus tard “

Profeco a partagé une étude sur les meilleurs téléviseurs (Photo: Daniel Becerril / REUTERS)

Comment l’outil “ Qui est qui dans les prix pour El Buen Fin 2020 ” est-il utilisé?

-Entrez sur le site http://elbuenfin.profeco.gob.mx/

-Choisissez une catégorie

-Sélectionnez la ville et la municipalité / maire de l’endroit ou du lieu où les achats seront effectués.

-Sélectionnez le type de produit et consultez les informations sur le produit qui sera acheté.

Une série de mesures sont recommandées pour assister à la vente Good End (Photo: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR / CUARTOSCURO)

Profeco recommande également de suivre certaines mesures de sécurité pour Good End 2020 au milieu de la pandémie COVID-19:

-Évitez les achats en groupe et avec des enfants et des mineurs, car une seule personne sera autorisée à pénétrer dans le centre commercial.

-Interdit d’entrer dans les magasins sans masque facial.

-Accès interdit avec des symptômes de Covid-19.

-Limite de produits par achat.

Profeco cherche à garantir la sécurité des achats à cet effet (Daniel Becerril / REUTERS)

-Il n’y aura pas de cabines d’essayage dans les magasins.

-Il est interdit d’essayer les vêtements à l’intérieur des magasins.

-Sans dégustations.

-Sans utilisation des aires communes et de repos.

Profeco a partagé les mesures de santé pour éviter les infections pendant le Good End (PHOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

-Le personnel dans les boîtes doit éviter de manipuler la marchandise.

-Interdit les services de section et d’emballage cadeau.

En outre, Profeco a partagé une étude qu’il a réalisée sur 20 modèles différents de téléviseurs de différents pouces pour évaluer la conformité aux normes officielles mexicaines, telles que les garanties, les caractéristiques, les instructions et d’autres mesures qu’il est nécessaire de prendre en compte avant d’acheter un produit.

Les téléviseurs étudiés étaient Smart TV de 40 à 55 pouces, ont été notés en fonction de leurs caractéristiques et de leurs performances où ils évaluent avec la classification: excellent, très bon, bon et suffisant.

Les écrans sont l’un des objets les plus achetés lors du Good End (Photo: Cuartoscuro)

C’était le résultat de ladite étude:

Suffisant

-Makena 40S2 de 40 pouces et 50S7 de 50 pouces, assemblés au Mexique.

-Atvio ATV-43UHD 43 pouces assemblé au Mexique.

-JVC / SI43US 43 pouces assemblés au Mexique.

Profeco a mené une étude pour découvrir les meilleures options d’achat d’écrans (Photo: Cuartoscuro)

bonne

-Sony KDL-43W660G 43 pouces; même marque que le modèle XBR-49X800H de 49 pouces.

-LG 43UN7100PUA 43 pouces.

-43 pouces Panasonic TC-43FS510X.

-Atvio ATV-50UHDR 50 pouces.

-43 pouces Daewoo U43A8500TN.

Profeco cherche à ce que les achats soient responsables à la fois en magasin et en cybernétique PHOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Très bonne

-Samsung UN50TU7000F 50 pouces.

-LG / 49NANO081UNA de 49 pouces et LG 43UN7300PUC de 43 pouces.

-JVC SI50UR ​​50 pouces.

-Atvio ATV5016ILED.

-Sony XBR 43X800H.

Profeco veille à ce que les achats soient responsables à la fois en magasin et en cybernétique (PHOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO)

Excellent

-50 pouces Panasonic TC-50GX500X et 55 pouces Panasonic TC-55GX500X.

-Speler SP-LED50US de 50 pouces.

-Atvio AT-40IS840 40 pouces.

Pendant les 12 jours que durent les remises Good End, Profeco offrira virtuellement des services aux consommateurs. Ils auront à leur disposition le Téléphone Consommateur (55 5568 8722, ainsi que 800 688 722), en plus du site http://telefonodelconsumidor.gob.mx/ en horaires prolongés de 09h00 à 21h00.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Payez comptant et évitez les dettes dans les mois suivants: comment j’organise mes finances This Good End

Good End 2020: les banques participeront à un tirage au sort pour annuler la dette, les bonus et les certificats de réduction

Good End 2020: comment participer au tirage au sort des millionnaires SAT