Wolf, l’un des nouvellement promus dans la Freestyle Master Series – #Interview

Damien Mansilla, alias Loup, a deux passions: Racing Club de Avellaneda et rivaliser avec le freestyle. Avec près de 10 ans dans la discipline, le racinguista né en Le paternel Il est l’un des concurrents les plus durs et les plus expérimentés du circuit d’improvisation. Il est également l’un des rappeurs qui cette année est passé à la Freestyle Master Series (FMS) Argentine, la plus importante ligue de rap professionnel du pays.

MKS, le frère de LoupIl concourt également à un très haut niveau, ce qui n’est pas très courant dans la discipline. «Nous avons commencé presque ensemble», se souvient-il de ces débuts sur les places, où tous deux ont forgé un style frontal qui le conduit aujourd’hui à être à seulement deux unités du sommet dans le FMS Argentine après trois dates.

Mais il y a quelque chose chez Damien qui le distingue des autres: il a continué avec sa présence sur les places. «Je ne la quitterai jamais», dit-il. Avec la confiance d’être l’un des dix concurrents du FMS, vous avez confiance non seulement dans la compétition actuelle, mais en tout ce qui y participe.

Wolf contre Wos sur la cinquième étape

-Est-ce que la scène vous submerge ou est-ce que le carré vous jette plus?

-Les deux endroits sont magnifiques. Si vous me donnez le choix, je préfère la scène, car je me considère comme un gars aux multiples facettes. C’est là que je me sens le plus à l’aise pour concourir pour tout ce qu’implique d’être là-haut. Monter et avoir un micro vous donne de la puissance. Bien que ce soit aussi une responsabilité et que tout soit entre vos mains.

La passion du Racing

«Malédiction de la famille paternelle», Wolf définit en riant son fanatisme pour le Racing Club. Lors de ses débuts à la date d’ouverture de la troisième édition de FMS Argentine, qui se déroule pratiquement en raison de la pandémie, on pouvait le voir avec la veste Academy. Dans la présentation du deuxième jour, il a averti que si tout le monde s’inquiétait pour les concurrents, il s’inquiétait pour “Racing and the Libertadores”. De plus, il en a profité pour rimer avec les noms de certains joueurs actuels de l’équipe de course.

Cette folie académique rentre aussi dans son autre passion, les compétitions, où il ne manque jamais une occasion d’évoquer le club de ses amours. «Partout où il est en compétition, je suis avec un casque en écoutant la radio pour savoir comment il va, quand il joue», résume-t-il sur la façon dont il fait pour combiner ses deux amours si elles se chevauchent.

Minute de présentation du loup – Jour 2 FMS Argentina 2020

-Comment voyez-vous l’équipe après vous être arrêté pour la pandémie?

-Eh bien, c’est l’une des équipes qui a renvoyé le meilleur, cela a été démontré dans les Libertadores. Nous avons une liste riche, ils ont fait un effort pour la maintenir. On voit que le groupe va bien, qu’il est uni. Le problème, c’est que les blessures ne commencent pas à foirer parce que nous étions seuls avec les Libertadores, mais maintenant le tournoi commence et il y a déjà deux compétitions. Ci-dessus, il semble que la Coupe d’Argentine va commencer sous peu, puis les trois tournois sont de retour et les blessures peuvent beaucoup compliquer. En plus, je vois cela institutionnellement ce bijou. Et j’ai confiance en Libertadores, évidemment, il y a du potentiel.

-Qui est votre indépendant sur le circuit freestyler?

-Je crois que cadres (MKS), mais il est du Racing, donc il ne va pas aimer que je le dise (rires). Je ne sais pas si j’ai un classique, j’aime rivaliser avec tout le monde, je m’amuse.

QUESTION AXE: -Si vous devez choisir, quel tournoi offrez-vous au Racing pour devenir champion?

-Je vais en faire un et un. Si on parle de compétitions nationales, je donne le FMS Argentina, mais en international je préfère que le Racing remporte les Libertadores. Résigné, je cède le Red Bull International au champion Racing Libertadores.

Wolf promu au FMS Argentina pour participer en 2020, à la troisième saison de la ligue freestyle

Le présent au FMS

«Je suis venu à FMS pour rester», raconte Wolf qui aime être présent au retour des compétitions, bien que cette fois-ci à la télévision. Il n’a pas été facile pour lui de se rendre à la place qu’il occupe aujourd’hui, puisqu’il a dû passer par «l’ascension». Afin de concourir en premier, la principale ligue professionnelle de freestyle du pays attribue des points aux rappeurs qui participent à des compétitions petites et moyennes à travers le pays tout au long de l’année.

Chez FMS, il a rencontré de vieilles connaissances comme Dtoke, Papo, Nacho et, bien sûr, son frère MKS. “Nous connaissons tous les trucs de l’autre, donc c’est amusant, c’est drôle”, souligne-t-il à propos de la compétition avec des freestylers avec lesquels il croise la route depuis plusieurs années.

-Vous êtes un concurrent plutôt classique, le format FMS vous coûte-t-il?

-FMS sont des affrontements d’une demi-heure, avec différents exercices, différents tests, où tous sont notés, puis le résultat provient du score global de tout. Un exercice mal fait ne vous fait pas perdre ou un exercice bien fait, il vous fait gagner, car c’est la somme de tout. C’est un défi, j’aime ça. Je m’entraîne beaucoup dans l’inconfort. Peut-être que je me sens plus à l’aise dans les batailles plus courtes, qui dépendent beaucoup du 4×4, le format aller-retour standard, là où il est défini, ce qui est mon point fort.

-Comment vivez-vous ce cadeau dans FMS, après tant d’années à le combattre?

-Je suis très heureux de pouvoir le partager avec des gens que nous croisons depuis six ou sept ans, voire plus. Et pouvoir voir que je n’étais pas seulement la constante, le sacrifice, l’effort, mais que les gens avec qui je rime depuis 10 ans sont aussi là. Au-delà des résultats des batailles, je pense que nous sommes tous heureux de pouvoir y voir nos visages et de savoir que nous sommes arrivés, nous y sommes parvenus, nous sommes là où nous voulions être depuis le début.

Wolf sur le dos avec le Mendoza Sub, qu’il a battu au troisième jour du FMS Argentina 2020

La ligue argentine est, en chiffres, la plus virale de toutes les compétitions hispanophones. Un exemple simple et concret pour entrevoir la distance entre les tournois: la vidéo YouTube de la troisième journée du FMS Chili compte un peu plus de 1,3 million de vues et celle de l’Espagne 1,1 million tandis que l’Argentine en a plus de 4. 8 millions de vues. Une des raisons pour cela, en plus du niveau des dix concurrents, est que chaque rappeur a son style marqué. «Nous sommes très rebelles», résume Damián.

-Pourquoi la ligue argentine a-t-elle autant de vues?

-Parce que nous avons la chance d’avoir des rappeurs pour tous les goûts, chacun des concurrents est différent. C’est très bien. De plus, il est également amusant de se mettre à la place de l’autre et de voir à quel point il est compliqué, difficile, ce que fait l’autre. Dans mon cas, je me sens plus à l’aise en combat direct. D’autres collègues peuvent se sentir plus détendus dans le flux, ce qui n’est pas mon point fort.

De presque tout abandonner à sa meilleure année de freestyle

En 2018, après avoir perdu en huitièmes de finale du régional Buenos Aires de la Red Bull Bataille de Los Gallos, Wolf était sur le point de tout laisser tomber. «J’ai mis le feu au moteur et je ne voulais plus rien savoir, c’était le court-circuit manquant, la paille qui a brisé le dos du chameau», se souvient-il désormais de ce moment difficile. Mais 2019 s’est terminée comme une grande année pour Wolf en termes de résultats: il a gagné Culture rap, Croisement des champions Oui BDM nationale, et est arrivé deuxième Suprématie nationale et la Red Bull Batalla de los Gallos. De plus, il a été promu FMS, ce qui était son principal objectif pour l’année.

Wolf est l’un des concurrents les plus durs et les plus expérimentés du circuit freestyle local

-Qu’est-ce qui vous a défini pour continuer à la combattre?

-J’ai fait une sorte de catharsis. J’ai compris que je devais me prioriser en tant que personne et non en tant que produit ou personnage, qu’en fin de compte, les gens l’aiment ou non, qu’il soit vendu ou non, celui qui doit avoir la conscience tranquille c’est moi. J’allais concourir parce que je devais garder le nom Wolf au sommet, je ne le faisais plus pour ce avec quoi j’avais commencé qui était de m’amuser, de faire de la course, ce qui me plaisait quel que soit le résultat. De plus, c’était aussi un moment de transition où de nouveaux noms sont apparus, de nouvelles personnes, et ce que la compétition de freestyle a, c’est qu’un jour vous êtes là et l’autre pas, vous devez continuer. Alors j’ai court-circuité puis j’ai testé, comme si je revenais d’une blessure. Je suis allé à un concours et je l’ai gagné. Je suis allé au deuxième rendez-vous et ça s’est bien passé, donc là j’ai ajouté plus de compétitions. Toujours à la recherche de mon confort. Je pense avoir réussi à me réconcilier, avec Damien, et à reprendre le contrôle de mon corps, pour ainsi dire.

-Avez-vous encore aimé la compétition?

-Aujourd’hui c’est un privilège et ce serait très égoïste de ma part si après tant de sacrifices je ne l’apprécie pas. Mais cela aide aussi que les chiffres accompagnent. Maintenant ça laisse de l’argent mais à l’époque ça ne s’est pas arrêté et on a parfois laissé beaucoup de choses de côté pour aller rapper.

L’anime et Naruto

Quand Wolf parle de Naruto Ses yeux s’illuminent, vous pouvez dire qu’il a une fascination particulière pour le personnage d’anime créé par Masashi Kishimoto. Il explique qu’il aime s’asseoir pour regarder des dessins animés japonais bien plus qu’une série ou un film.

Damián Mansilla, ou mieux connu sous le nom de Wolf, est un fan d’anime et, surtout, de Naruto

-Que trouvez-vous dans l’anime qui ne fait pas partie d’une série?

-Dans une série, vous pouvez mettre des effets spéciaux et beaucoup de choses, mais le monde réel est très limité en soi. Dans l’anime, vous pouvez faire ce que vous voulez, car l’imagination est illimitée, il n’y a pas de frein. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez, à la place une série a un facteur déterminant qui est que les êtres humains participent, et vous ne pouvez pas demander à une personne plus que ce qu’un humain peut faire.

-Pourquoi Naruto est votre préféré?

-Naruto est le meilleur qui soit à cause du message que tout l’anime porte. Il m’a appris beaucoup de choses, et je pense que beaucoup de fans l’admirent pour ce qu’ils ont appris de l’anime, c’est fou.

Son côté musical

Contrairement à d’autres collègues, Damián n’a pas abordé son sujet depuis trois ans, ce qui ne le concerne cependant pas pour le moment. “Je ne pense pas à m’en tenir à la musique, ce n’est pas mon plan”, expliqua-t-il détendu. La dernière chanson qu’il a publiée est “Waiting” sur le troisième Séances Casti, séances animées par le producteur indépendant Castle Records, dont la vidéo dans Youtube il a plus de 4,5 millions de vues. «Attendre» a pris 7 mois pour le faire, le deuxième mois, je l’avais terminé et j’ai passé 5 mois à le retourner et à le polir pour qu’il ressemble à ce que je voulais », résume-t-il à propos de sa façon de travailler.

– Est-ce difficile pour vous de convaincre vos propres chansons?

-Je suis très pointilleux sur la musique, je fais partie de ceux qui pensent que si vous critiquez les autres, vous devez être deux fois plus critique envers vous-même. Tout comme lorsque j’écoute de la musique, j’exige beaucoup pour que je l’aime, quand je veux en faire, j’exige beaucoup plus de moi-même. Je préfère faire de la musique pour cinq plutôt que pour cinq millions, mais que ceux qui l’ont entendu se sentent identifiés.