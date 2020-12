. / EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Écriture sportive, 23 décembre . .- Wolfsburg et le Werder Brême ont affirmé leur supériorité et se sont affrontés respectivement contre Sandhausen et Hanovre pour atteindre les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, à laquelle Fortuna a dit au revoir Düsseldorf, Fribourg et Mayence, de la Bundesliga.

Wolfsburg, l’une des équipes les plus en forme de l’élite du football allemand, a battu un rival de second ordre, Sandhausen (4-0). Yannick Gerhardt, Joao Victor et un doublé de Wout Weghorst ont donné une passe aux locaux.

Le Werder Brême a également retiré l’autorité à Hanovre (0-3) emmené par Theodor Gebre Selassie, Joshua Sargent et Jean Manuel Mbom, qui a condamné le représentant de la Bundesliga II.

Le son a été le revers de Fortuna Dusseldorf, de la première division allemande, qui a été exclu du tournoi par Ross Weiss Essen, une équipe amateur.

A l’image de Mayence, qui avait deux buts d’avance que Bochum, deuxième, a neutralisé (2-2). Plus tard, dans le temps supplémentaire, les visiteurs ont joué avec un homme de moins en raison de l’expulsion de Reimann, mais ils ont réussi à forcer le résultat aux pénalités, qu’ils ont résolu en faveur.

Sasa Kalajdzic a donné la victoire et la passe à Stuttgart, deuxième, pour laisser de côté Fribourg, première (1-0).

– Huitièmes de résultats

ROSS WEISS ESSEN 3 – Fortuna Düsseldorf 2

WOLFSBURG 4 – Sandhausen 0

STUTTGART 1 – Fribourg 0

Wehen Wiesbaden 0 – JAHN REGENBURG 0 (+)

Hanovre 0 – WERDER BREMEN 3

Mayence 2 – BOCHUM 2 (+)

Ulm 1 – SCHALKE 3

COLOGNE 1 – Osnabruck 0

Augsbourg 0 – LEIPZIG 3

Hoffenheim 2 – GREUTHER FURT 2 (+)

Eintracht Brauschweig 0 – BORUSSIE DORTMUND 2

Elversberg 0 – BORUSSIE MONCHENGLADBACH 5

Dynamo Dresde 0 – DARMSTADT 3

Union Berlin 2 – PADERBORN 3

Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort

Holstein Kiel – Bayern Munich

(+): Par pénalités

– Qualifiés pour les huitièmes de finale: Schalke, Cologne, Leipzig, Greuther Furt, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, Darmstadt, Paderborn, Ross Weiss Essen, Wolfsburg, Stuttgart, Werder Brême, Regensburg et Bochum.