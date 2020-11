Vue du croquis de l’artiste Joëlle Jones où apparaît Yara Flor, une rêveuse latine (rêveuse) fille d’un guerrier amazonien et d’un dieu brésilien, qui découvre qu’elle est Wonder Girl et avec ses nouveaux pouvoirs doit lutter contre les forces du mal qui cherchent à détruire le monde “; selon une exclusivité du magazine Deadline sur son argument. La franchise de télévision DC Comics prépare une nouvelle série pour le réseau CW sur” Wonder Girl “. . / DC Comics / Joëlle Jones EDITORIAL UTILISEZ UNIQUEMENT / NON VENTES

Los Angeles (USA), 16 novembre . .- La franchise de télévision DC Comics prépare une nouvelle série pour le réseau CW sur “Wonder Girl”, qui deviendra la première production dans l’univers des super-héros mettant en vedette un personnage latin.

“Le futur drame d’une heure tourne autour de Yara Flor, une rêveuse latine (rêveuse) fille d’un guerrier amazonien et d’un dieu brésilien. Flor découvre qu’elle est Wonder Girl et avec ses nouveaux pouvoirs doit lutter contre les forces du mal qu’elles recherchent Détruisez le monde “; a déclaré une exclusivité du magazine Deadline à propos de son argument.

Le scénario de cette série sera en charge de Greg Berlanti et Dailyn Rodríguez, d’origine cubaine et responsable de séries telles que “Ugly Betty” et “Queen of the South”.

“Je vais essayer de faire de mon mieux”, a promis Rodríguez sur son profil Twitter après avoir entendu la nouvelle.

La production est appelée à continuer avec les fictions télévisées de l’univers DC Comics après la fin imminente de “Arrow” et “Supergirl”. Les studios Warner Bros participeront également au tournage.

Le personnage de Yara Flor (Wonder Girl) est relativement nouveau et sera l’un des protagonistes des prochaines bandes dessinées que DC éditera, où elle prend l’identité de Wonder Woman.

C’est un pas de plus pour accroître la diversité dans l’univers lucratif de la fiction sur les super-héros.

Batwoman et Black Lightning, respectivement, ont été le premier protagoniste gay et le premier protagoniste afro-américain d’une série de super-héros de DC, tandis que leur concurrent Marvel a créé “Black Panter”, joué par le charismatique Chadwick Boseman, récemment décédé et un emblème. pour la communauté noire en Amérique.