Agnes Chow Ting (L), Ivan Lam Long Ying (2-L) et Joshua Wong Chi-fung (C) arrivent au palais de justice de West Kowloon à Hong Kong, Chine. Les trois militants pro-démocratie sont accusés d’avoir sciemment incité, organisé et participé sciemment à une réunion non autorisée le 25 juin 2020. . / EPA / JEROME FAVRE

Hong Kong, 23 novembre . .- Les militants de Hong Kong Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam resteront en détention dans un centre de détention de Hong Kong en attendant une condamnation par un tribunal local pour “organisation d’un rassemblement non autorisé” En juin 2019, des sources du défunt parti Demosisto ont confirmé à Efe.

Les trois accusés, qui ont témoigné dans cette affaire aujourd’hui devant un tribunal de la ville, sont maintenant détenus au centre de Lai Chi Kok en attendant que les juges prononcent la peine, qui pourrait atteindre 5 ans de prison, ensuite Le 2 décembre, Isaac Cheng Ka Long, ancien vice-président de la formation démantelée, a expliqué à Efe.

Wong a annoncé via Twitter qu’ils plaideraient coupables d’avoir «incité et organisé» la manifestation en question, qui n’avait pas été autorisée, mais non coupable «d’avoir eu connaissance de leur participation à un rassemblement illégal».