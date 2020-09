La pandémie de COVID-19 a apporté divers changements dans notre vie quotidienne, certains axés sur l’hygiène, l’école et d’autres plus au travail, il est donc plus courant d’entendre que les gens ont changé de bureau pour leur maison, merci à l’appel ‘bureau à domicile«Ou travail à distance.

Cette modalité a été l’une des plus courantes en raison du fait que plusieurs entreprises ont été contraintes de prendre certaines mesures de sécurité et de santé pour empêcher la propagation du virus SRAS-CoV-2.

Et si cette façon de travailler présente de nombreux avantages, elle a aussi ses limites comme une série de distractions, des connexions instables, un manque d’espace et même une démotivation en ne quittant pas les quatre murs de votre maison.

Face à cette situation et avec l’intention de vous offrir un lieu de travail plus marquant et plus réconfortant, certains pays ont profité de ce nouvel environnement de travail pour vous proposer des destinations touristiques attractives afin que vous puissiez vous distraire sans négliger votre bureau à domicile.

C’est pourquoi nous vous proposons une liste des destinations les plus marquantes afin que vous puissiez quitter l’enceinte en toute sécurité et en même temps continuer à travailler:

Cuba

À Cuba, la chaîne hôtelière espagnole Melía a commencé à vendre des forfaits de télétravail, qui offrent un hébergement long séjour, une connexion Wi-Fi haut débit, un accès gratuit à une salle de coworking et la possibilité de réserver la salle de vidéoconférence.

Barbade

Cette île paradisiaque au milieu des Caraïbes a lancé un nouveau type de visa appelé le timbre de bienvenue de la Barbade de 12 mois, qui consiste en un timbre qui vous permettra pendant un an de vous déplacer et de travailler depuis ce bel endroit.

Pour l’obtenir, la seule exigence est que vous gagniez au moins 50 000 $ par an, ce qui équivaut à un peu plus d’un million de pesos mexicains par an.

Maldives

Ce lieu luxueux composé d’un ensemble d’îles magnifiques, dans lequel un hôtel est situé pour chacune d’entre elles, le complexe Natilus Maldives propose un forfait exceptionnel appelé travail ou les vacances et le travail.

Cette offre de 21 jours comprend un ordinateur, un assistant personnel, des cours de yoga quotidiens et une connexion Wi-Fi gratuite garantie; cependant, le coût d’un séjour de trois semaines est de 50 000 $.

Bermudes

Le gouvernement des Bermudes a introduit le certificat Work from Bermuda, qui permet aux cadres et aux étudiants de travailler et d’étudier à distance de l’île.

Anguilla

L’île caribéenne d’Anguilla a décidé d’accorder des visas de trois mois et jusqu’à un an aux travailleurs éloignés pendant cette pandémie. Bien que la priorité sera pour les familles avec enfants qui restent pendant la période susmentionnée.

Cette procédure a un coût de 3 000 $ axé sur une famille de quatre membres maximum.

