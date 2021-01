Les joueurs argentins célèbrent après les débuts victorieux (REUTERS / Mohamed Abd El Ghany)

Argentine Il a commencé du bon pied lors de la Coupe du monde de handball égyptien 2021: il a gagné 28-22 avant République démocratique du Congo dans lequel c’était ses débuts pour le groupe D de la compétition. Diego Simonet et Federico Pizarro ont été les meilleurs buteurs avec 5 victoires chacun.

C’était une première de bon augure pour le groupe dirigé par les Espagnols Chaînes Manolo, qui cherchera à entrer dans le top huit de la Coupe du monde pour la première fois de l’histoire. Au stade Cairo Halls Complex de la ville du Caire, le match était égal et fonctionnait. Les ressortissants ont terminé la première mi-temps 14-13 mais ont récupéré dans le complément avec une course de 15-8 qui les a menés à la victoire.

Les gladiateurs avaient Diego Simonet et Federico Pizarro comme meilleurs buteurs (5 chacun) et aussi avec les objectifs de Federico Fernández (4), Gastón Mouriño (4), Ramiro Martínez (4), Pablo Simonet (2), Sebastián Simonet (2), Pedro Martínez (1) et Lucas Moscariello (1). Celui qui s’est démarqué dans la surface africaine était Johan Kiangebeni, buteur du match avec 7.

L’Argentine a ajouté ses 2 premiers points en Coupe du monde (REUTERS / Mohamed Abd El Ghany)

L’Argentine a connu une inactivité prolongée en raison de l’arrêt causé par la pandémie de coronavirus, mais ils ont acquis le tournage du tournoi international de Tunis et du tournoi de Noël en Russie (ils ont battu l’Espagne pour la première fois de leur histoire). Les meilleurs records de l’équipe nationale en Coupe du monde ont été en Suède 2011 et au Qatar 2015, atteignant la 12e place.

Ce concours compte 32 pays (huit de plus que lors des éditions précédentes) répartis en huit zones de quatre. Les trois premiers de chaque zone passeront à la phase suivante en faisant glisser les points. Là, les 24 qualifiés seront répartis en quatre zones de 6 et les deux meilleurs de chacun accèderont aux quarts de finale. Ensuite, les demi-finales auront lieu et plus tard la grande finale, convenue Dimanche 31 janvier. Ce dernier affrontera la soi-disant Coupe du Président (ceux qui occupent les places de 25 à 32 iront).

Ce dimanche 17 janvier, l’Argentine affrontera Bahreïn (Finaliste asiatique) pour la deuxième date de la phase de groupes au stade du Cairo Sports Hall à partir de 14h00. Pendant ce temps, mardi 19/1, ils clôtureront leur participation au premier tour contre Danemark (actuel champion du monde), sur la même scène, à partir de 16h30 (les matchs seront télévisés par DirecTV). Les Bahreïnis et les Danois se rencontreront cet après-midi pour ce qui sera leurs débuts en Coupe du monde.

