Le nom de famille du porteur fait référence à une dynastie afro-américaine décisive de la musique populaire aux États-Unis au XXe siècle (et ainsi de suite au XXIe). Le Marsalis -ils sont- forme pour l’histoire avec Ellis (le patriarche, pianiste et professeur, récemment décédé), Branford (saxophoniste), Delfeayo (tromboniste), Jason (batteur) et … Wynton marsalis, trompettiste et compositeur, l’un des artistes les plus importants de la scène jazz mondiale. Dans une année fatidique comme celle-ci, la bonne nouvelle autour de vous est la sortie d’un double disque: The Ever Fonky Lowdown, un jazz-opéra ou une comédie musicale de cirque ou une satire créée à l’origine en 2018 au Lincoln Center de New York, qui a maintenant son édition physique et sur les plateformes numériques.

L’œuvre est interprétée par l’orchestre de 16 musiciens Jazz at Lincoln Center dirigé par Marsalis, avec son frère Jason à la batterie et le guitariste. Doug Wamble plus les chanteurs Ashley Pezzotti, Camille Thruman Oui Christie Dashiel. L’acteur Pierce Wendell (beaucoup se souviendront de ses brillantes performances dans la série Le fil Oui Treme) assume le rôle de narrateur, parfois avec des airs de prédicateur et aussi, pourquoi pas, d’avocat du diable. M. Game passe de la tirade anticapitaliste à la jubilation de la pauvreté dans les plantations de coton, puis dans le ghetto urbain.

«En général, je fais beaucoup de recherches pour écrire ce type de travail. Mais dans ce cas, la musique et la mythologie que je connais depuis mon enfance me suffisaient. De la musique que mon père et le grand batteur et compositeur de la Nouvelle-Orléans James noir Ils ont joué dans les années 60, et le funk que nous jouions dans les années 70, jusqu’au jazz moderne que nous jouions, enseignions et modelions ces dernières décennies. Je crois que ce travail est un antidote à la mythologie culturelle empoisonnée de notre peuple», Définit l’auteur. S’il était «rock», il correspondrait au qualificatif pompeux de «conceptuel» – l’habituel dans les années 70. Il vaut la peine de le mentionner ici, au moins comme référence, car c’est un véritable manifeste, choral et satirique, contre le racisme , populisme de droite, injustice et abus de pouvoir.

The Ever Fonky Lowdown

Cela ressemble à une chronique des États-Unis à l’époque Trump. «C’est pertinent maintenant, mais ce jeu a été joué à tout moment et en tout lieu. Bien sûr, il est digne de confiance pour les États-Unis de cette époque car c’est la seule culture que je connaisse avec suffisamment de spécificité pour écrire à ce sujet de manière satirique », a-t-il déclaré. Culture d’Infobae dans une longue interview où il a été interrogé – et il a accepté de proposer avec des descriptions précises et didactiques – des définitions de la musique et de la culture de son peuple, des opinions sur la réalité sociale que vit son pays l’année de l’élection présidentielle et George Floyd et même, dans un domaine intime qu’il n’a pas évité, sur les sentiments qui surgissent en lui après la perte de son père. Ellis marsalis, un héros de la scène musicale de la Nouvelle-Orléans, est décédé en avril de cette année – même pas la pandémie ne commençait – en raison de la complication de la pneumonie dérivée du COVID-19.

«Je ressens une douleur très profonde. Je n’ai pas pu dormir pendant quelques jours, et c’est toujours difficile pour moi. Mon père était mon homme (il écrit «mon homme» et cela signifie bien plus qu’une simple traduction). J’ai grandi en passant du temps avec lui, il était le seul gamin dans les boîtes de nuit et toutes sortes d’endroits ne convenant pas aux enfants. Il me parlait toujours de choses que je ne comprenais pas. Il a profondément accepté le cycle inévitable de la vie et de la mort. Dans les derniers instants, il m’a dit: «La mort de votre bien-aimé n’est pas plus triste que celle de toute autre personne. D’une manière ou d’une autre, tout le monde fait face à ce sentiment en ce moment».

Ceci est suivi d’une masterclass de jazz par Wynton Marsalis.

-Peux-tu expliquer à quelqu’un qui ne sait pas ou ne sait pas ce qu’est le jazz?

-C’est une forme de musique américaine née à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à l’aube du 20e siècle. L’impulsion pour l’interpréter vient de la quête afro-américaine des droits de l’homme. En tant que tel, est une expression irrépressible de la liberté personnelle et de la créativité collective. Il met en scène des musiciens qui improvisent de nouvelles mélodies dans un cycle harmonique répété, un groove très dur dans un cycle d’un rythme d’Afrique. Il a également un style de chant individualiste à travers les instruments, de la manière la plus expressive et la plus émouvante.

– Dans quelle mesure les racines africaines ont-elles à voir avec cela?

– Les concepts philosophiques africains de jouer dans un rythme régulier et étrange en même temps, est l’essence du swing, qui est le rythme fondamental du jazz. En outre, le concept africain d’improvisation en cycles rythmiques a rencontré le concept européen de thème et de variation. Cela a conduit à des solos improvisés à l’intérieur dans un motif harmonique. Le concept African Dance Beat a été appliqué aux danses européennes et caribéennes, par exemple, le jazz drag est comme le jig (N. de R: forme folklorique celtique) d’Irlande, et il existe de nombreux autres exemples comme celui-là. Enfin et surtout, la créativité timbrale des effets vocaux africains a été appliquée aux effets instrumentaux européens– On pouvait faire sonner une trompette comme un poulet, un éléphant ou un bébé qui pleure, et chaque musicien développait ainsi ses spécialités particulières d’effets sonores.

– L’idée que le jazz est la pierre angulaire des styles musicaux du 20e siècle est-elle correcte?

– Il est la mère de toutes les formes musicales qui utilisent une section rythmique de batterie, basse, guitare ou piano (également informatisée).

– Et ce qui est arrivé après: le blues et le rock and roll?

– Le blues est un élément important de la base tripartite du jazz (improvisation, swing et blues). Le rock and roll est une forme de rythme et de blues qui est mélangé avec le backbeat 2 et 4 mais accentué.

– Ces genres musicaux appartiennent à une chronologie, n’est-ce pas?

– Blues, Jazz, Rhythm And Blues et Rock and Roll est la chronologie

– Passons à un autre sujet: les Etats-Unis aujourd’hui, celui de la pandémie, les élections présidentielles, les violences policières racistes et le mouvement «Black Live Matter». Croyez-vous en l’idée du «rêve américain» ou considérez-vous cela comme une imposition culturelle blanche?

– Tout le monde veut prendre soin de la maison de sa famille, avoir assez à manger et acheter un peu plus que «ce qui est nécessaire». Le «rêve américain» est international, je dirais. Des gens du monde entier viennent aux États-Unis à la recherche d’opportunités économiques et sociales. Et tous les rêves peuvent aussi être des cauchemars, selon votre point de vue. Cependant, la vie est complexe, un rêve a de nombreuses facettes. Le considérer comme blanc uniquement, parce que le concept a été créé par et pour les Américains blancs, c’est le combiner et réduire ses possibilités intemporelles dans un rêve de prospérité à un moment et un lieu qui cesseront à un moment donné d’exister. C’est trop littéral, simpliste et confortable pour décrire ce que les gens veulent vraiment, le rêve de l’Amérique et ce que cela a été pour beaucoup (indépendamment de la race).

– Dans une précédente interview, vous avez dit qu’avec votre frère Branford vous pensiez depuis des années à cette idée: “Les Etats-Unis sont-ils une république ou un empire?” En êtes-vous venu à une conclusion ou s’agit-il d’une question sans réponse?

– Les Américains n’ont pas encore répondu à cette question. Nous faisons des choses impériales et ensuite nous nous excusons et nous essayons d’être une république. Nous continuons à lutter pour notre identité. Une grande partie de notre élite, bien sûr, ne se soucie que de gagner de l’argent et d’exploiter le racisme ou quoi que ce soit, pour garder les classes inférieures divisées et plus faciles à exploiter. C’est la différence entre les pratiques prédatrices et symbiotiques.

– Quelque chose a-t-il changé dans la conscience du peuple afro-américain après la mort de George Floyd?

– Les Noirs sont fatigués de la même vieille injustice. Mais nous sommes habitués à ce que nos vies soient dévalorisées par le fait de nos opportunités d’éducation, de logement et d’emploi. En termes de traitement quotidien, quelle que soit la situation et notre propre participation au renforcement d’une mythologie négative fonctionnelle au divertissement à travers des musiques et des vidéos qui nous manquent de respect et qui nous humilient. Le monde aime et achète ces produits et nous aussi. C’est inexplicable, idiot et dénote un manque de leadership communautaire et national. Cette fois-ci, après l’affaire George Floyd et pendant la pandémie, c’était différent, parce que les jeunes Blancs sont descendus dans la rue pour protester pour les droits de l’homme et les droits des Afro-Américains, ainsi que pour les opportunités économiques et l’égalité pour eux-mêmes.

– Certes, celui de George Floyd n’est ni le seul ni le dernier exemple d’une politique répressive de l’Etat envers une minorité particulière …

– Je pense qu’une partie de eCette politique ressemble à l’époque de l’Empire romain. Plus l’infraction est insignifiante, plus la peine est sévère. Les gouvernements de nos villes se réservent le droit de punir excessivement les citoyens qui n’ont aucune autorité pour ce qu’ils ont fait. De nombreuses personnes sont tuées pour ne pas obéir ou pour ne pas écouter. Est-ce une raison valable? La vie est trop difficile pour être si arrogante à ce sujet. Et le plus triste, c’est que chaque flic qui a tué un homme noir non armé n’a pas mené une vie meilleure. Nous avons plus de suicides policiers que jamais. De plus, aucun de ces cas ne se produit lors de fusillades. Ce sont des meurtres; ils sont embarrassants et nécessite beaucoup de mythologie mensongère pour qu’un officier se sente bien de le faire. Nous devons être suffisamment mûrs pour attaquer l’infrastructure institutionnelle qui discrimine certains groupes, au point de dévaloriser leur vie.

