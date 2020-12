15 minutes. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé aux principaux membres de son équipe de santé, dirigée par l’actuel procureur général de Californie, Xavier Becerra, qu’il serait en charge de mener la riposte contre la pandémie.

Le politicien hispanique, avec une vaste expérience au Congrès américain, a été nommé secrétaire de la Santé et des Services sociaux et travaillera aux côtés d’Anthony Fauci, qui conservera son poste actuel de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIH, en anglais). ). Il sera également le conseiller médical en chef de Biden sur COVID-19.

Qui est Xavier Becerra?

Becerra a plus de 20 ans d’expérience législative. Il est devenu l’hispanique le plus haut placé au Congrès et a contribué à l’adoption de la loi sur les soins abordables (ACA), mieux connue sous le nom d’Obamacare. Le mois dernier, il a dirigé la défense de cette loi devant la Cour suprême, a déclaré l’équipe de transition de Biden dans un communiqué.

Si confirmé par le Sénat, Becerra sera le premier Latino à diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le nom du procureur d’origine mexicaine sonnait auparavant pour diriger le ministère de la Justice (DOJ) et le ministère de la Sécurité intérieure (DHS), bien qu’il finisse par diriger le ministère de la Santé. Il y travaillera main dans la main avec la nouvelle directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky.

Autres rendez-vous

Biden a également nommé Vivek Murthy comme prochain chirurgien général, Marcella Núñez-Smith, nouvelle présidente du groupe de travail sur l’équité et le COVID-19. De plus, Jeff Zients servira de coordonnateur de l’équipe d’intervention en cas de pandémie et de conseiller du président. De son côté, Natalie Quillian sera la coordinatrice adjointe de la réponse à la pandémie.

Fauci continuera d’être une “voix essentielle” avec Biden. Il est le principal expert du pays en matière de maladies infectieuses. Il a été conseiller de six présidents, dont Donald Trump.

Le président élu a souligné le “niveau d’intégrité, de rigueur scientifique et d’expérience en gestion de crise” de la nouvelle équipe. Ils affirment que l’élection permettra de faire face à l’un des «défis les plus difficiles» du pays: «maîtriser la pandémie pour que le peuple américain puisse retourner au travail, récupérer sa vie et retrouver ses proches».

L’équipe se concentrera, a-t-il déclaré, sur l’extension de l’utilisation des tests pour détecter le coronavirus. Il se concentrera également sur l’utilisation des masques et veillera à la distribution «sûre, équitable et gratuite» des traitements et des vaccins.

Ses objectifs seront également l’expansion d’Obamacare. De cette manière, il cherche à réduire les frais médicaux et le prix des médicaments sur ordonnance. Cette vision est diamétralement opposée à celle de Donald Trump, qui a tenté sans succès de la démanteler.

La déclaration de l’équipe de transition assure que ce groupe de travail restaurera la «confiance du public» dans la réponse à la pandémie.

Les nominations arrivent lorsque les États-Unis approchent de 15 millions d’infectés et de 300 000 décès dus à la maladie COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins.