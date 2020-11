15 minutes. Le président chinois Xi Jinping a félicité Joe Biden pour sa récente élection à la tête de l’Etat américain, ont rapporté aujourd’hui les médias d’Etat.

“Nous espérons que les deux parties maintiendront un esprit de bénéfice et de respect mutuels, et non de confrontation ou de conflit”, a déclaré Jinping dans un message envoyé mercredi tardivement à l’heure locale (GMT +8).

Le président a exprimé son souhait que les relations entre «se concentrent sur la coopération». Aussi qu’ils gèrent les différences et “promouvoir un développement stable et sain des relations sino-américaines“.

Selon le président chinois, ce dernier point “obéit non seulement aux intérêts des deux peuples, mais est aussi l’attente commune de la communauté internationale”.

En outre, selon l’agence Xinhua, Jinping a préconisé que la Chine et les États-Unis unissent leurs forces avec la communauté internationale pour promouvoir la noble cause de la paix.

Qishan a félicité Harris

De son côté, le vice-président chinois Wang Qishan a félicité son homologue américain (élu) Kamala Harris.

Le 13 novembre, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a félicité Biden et Harris. Cependant, il ne les a pas explicitement considérés comme les vainqueurs des élections.

Dans un exercice de jonglerie dialectique, Wang a déclaré: “Nous respectons le choix du peuple américain et adressons nos félicitations à M. Biden et Mme Harris. Nous comprenons que le résultat des élections américaines sera décidé selon leurs lois et procédures.”

Pékin et Washington entretiennent des relations tendues. Celles-ci se détériorent rapidement depuis mars 2018, lorsque le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a lancé une guerre commerciale.

Ce qui a commencé comme un échange de tarifs et des négociations pour tenter d’équilibrer la balance commerciale, a été étendu à d’autres secteurs.

Au fil des mois, la situation a abouti à une «guerre froide» qui affronte les deux puissances également sur le plan technologique et stratégique. Les frottements sont de plus en plus fréquents dans les eaux de la mer de Chine méridionale.