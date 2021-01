14/10/2020 L’illustrateur Xoan Viqueira lors du concert de présentation de ‘Meninas Madrid Gallery’ qui s’est tenu à la mairie de Madrid le 14 octobre 2020 .. MADRID, 10 (CHANCE) Il y a quelques mois, nous avons appris que David Valldeperas, directeur De Save Me, elle prenait du temps sur sa relation avec le designer Xoan Viqueira. Les deux tourtereaux qui étaient ensemble depuis de nombreuses années semblent avoir décidé de mettre fin – au moins pour le moment – à une relation qui est l’une des plus établies de l’univers Save me. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD RAPPORTS DE PRESSE EUROPA

Il y a quelques mois, nous avons appris que David Valldeperas, directeur de Sálvame, prenait du temps dans sa relation avec le designer Xoan Viqueira. Les deux tourtereaux qui étaient ensemble depuis de nombreuses années semblent avoir décidé de mettre fin – au moins pour le moment – à une relation qui est l’une des plus consolidées de l’univers Save me.

Aujourd’hui, Xoan Viqueira célèbre son 42e anniversaire chez Paz Padilla et complètement loin de David Valldeperas. Le créateur habite la maison du comédien depuis longtemps et ces jours-ci on a vu comment il s’amusait chez le présentateur de Save Me.

Ce matin, c’est Paz Padilla qui a mis en ligne des histoires montrant le gâteau qu’elle avait préparé pour son âme sœur pour fêter son anniversaire et souffler les bougies. Bien qu’il ait eu un accident car il est resté coincé dans le moule, le comédien a dû le mettre sous la neige pendant quelques minutes pour pouvoir l’enlever et le mettre sur une assiette.

La relation semble plus froide que jamais, même si Xoan a le soutien inconditionnel de son ami Paz Padilla qui ne l’a pas laissé seul un seul instant et qui se tourne vers lui en ce moment. Il faudra attendre que le temps passe pour voir ce qu’il reste cette fois dans lequel les deux sont séparés, mais comme l’a confirmé le créateur, il y avait toujours le même respect et la même affection qu’au début.