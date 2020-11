La pandémie a doublé le volume de commandes de la plateforme

Dans une année où toutes les prévisions de croissance ont été insuffisantes, la société de livraison OrdersYa a accéléré ses projets d’intégration de nouvelles activités. Ils prévoient de clôturer l’année avec 40 de leurs propres supermarchés – d’où ils fournissent les commandes passées par les utilisateurs sur la plateforme – et de nouveaux services dans leur portefeuille de paiement.

La société, qui a repris cette année l’activité de Glovo en Argentine, a clôturé le troisième trimestre de l’année avec une croissance du volume – commandes et clients – de plus de 100% par rapport à la même période de l’année précédente en tous les marchés d’Amérique latine. L’entreprise ne publie que les chiffres de l’opération régionale.

Cependant, ils ont averti qu’il s’agit d’une entreprise à «marge mince» qui n’a pas encore atteint le volume nécessaire pour atteindre la rentabilité. «C’est une année dont nous nous souviendrons tous. Cela nous a permis de confirmer notre vision de ce que nous pensions avoir un grand potentiel. Nous avions le service de supermarché avec un plan d’il y a un an et demi et une vision pour 20 ans à venir. Cette nouvelle réalité a fait exploser une entreprise dont on pensait qu’elle allait exploser un peu plus tard », explique-t-il Esteban Gutierrez, Chief Operations Officer (COO) de l’entreprise pour toute la région.

“Nous investissons pour générer une échelle qui nous permette d’avoir de la rentabilité demain, le volume est une priorité”, a ajouté l’exécutif. En 2020, alors que l’activité de livraison pour les restaurants diminuait en pleine pandémie, l’activité des autres services se développait, comme les supermarchés, les pharmacies et les articles plus liés aux besoins quotidiens. L’entreprise a accéléré l’ouverture de ses propres supermarchés, un format de magasin conçu uniquement pour fournir les commandes qui arrivent en ligne sur la plateforme, mais qui ne sont pas ouverts aux consommateurs.

L’entreprise progresse avec ses propres locaux pour la livraison de produits de grande consommation

«Nous développons un concept plus large de commerce électronique. Nous nous sommes concentrés sur le développement de nos supermarchés car nous pensons que c’est la meilleure solution pour atteindre la vitesse de livraison. La vitesse n’est pas que le croupier va plus vite mais qu’il doit parcourir la distance la plus courte possible. L’objectif est qu’il y ait un de nos supermarchés tous les 3 ou kilomètres dans les 200 villes où nous sommes en Argentine », a déclaré Gutiérrez.

Aujourd’hui, l’entreprise compte une trentaine de ses propres supermarchés entre la ville de Buenos Aires et la GBA et ils espèrent terminer l’année avec une quarantaine. Certains sont arrêtés d’attendre l’autorisation correspondante de différentes municipalités. «Il est uniquement en vente sur notre plateforme. Les gens qui passent dans la rue ne peuvent pas entrer. Dans un supermarché traditionnel, vous ne pouvez pas avoir le contrôle des stocks tout le temps, par exemple. Il me dit s’il y a du stock d’un produit, mais je ne sais pas si c’est dans la télécabine, dans l’entrepôt ou dans le dériveur d’un client pendant qu’il marche le long de la télécabine », a déclaré le dirigeant.

Pour de nombreux groupes de la population latino-américaine, la livraison est un produit de luxe. Nous subventionnons certaines choses pour que les gens puissent commencer à l’essayer

«Dans notre supermarché, un produit est enregistré ou annulé par ce que nous vendons. La clé du temps n’est pas dans la rapidité du livreur, mais dans la courte distance pour traiter la commande le plus rapidement possible. Si je dois parcourir une superficie de 1000 mètres carrés et faire la queue à la caisse, cela prend plus de temps. La seule façon de le faire rapidement et bien est avec nos supermarchés qui ne fonctionnent que dans ce but », a-t-il ajouté. Cependant, ils sont destinés aux petits achats et non à l’achat hebdomadaire ou mensuel qu’une famille peut faire.

Concernant les modes de paiement, OrdersYa intègre de nouvelles fonctionnalités à son portefeuille de paiement, où, par exemple, les utilisateurs peuvent avoir un crédit en compensation lorsque les commandes n’arrivent pas dans les délais prévus, par exemple.

L’entreprise cherche à se développer avec de nouveaux services

Selon Gutiérrez, le grand défi pour l’entreprise en Amérique latine est d’atteindre toute la pyramide sociale. «Pour de nombreux groupes de la population latino-américaine, la livraison est un produit de luxe. Lors de l’adoption, la pandémie a aidé, mais aujourd’hui, nous subventionnons certaines choses pour que les gens qui considèrent cela comme un produit de luxe puissent commencer à l’essayer », a-t-il déclaré. L’exécutif a précisé que pendant la pandémie, les commissions facturées aux entreprises n’ont pas augmenté.

Cette année, plusieurs entreprises du secteur ont quitté le marché argentin, comme Glovo et Uber Eats. Depuis OrdersYa, ils l’attribuent à un phénomène mondial qui n’a rien à voir avec le contexte économique de l’Argentine. «Ce n’est pas une question de cliché que l’Argentine est une catastrophe. Il s’agit d’une entreprise à très faible marge et vous n’obtenez que des affaires rentables avec un volume élevé. Certains analysent qu’ils n’y parviendront pas. Dans les entreprises du secteur technologique, elles se tournent vers le long terme », a expliqué Gutiérrez.

