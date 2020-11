Yadhira Carrillo a évoqué le deuil qu’elle a vécu depuis l’arrestation de son mari Juan Collado

La actrice Yadhira Carrillo a ouvert son cœur pour raconter les jours les plus sombres qu’elle a passés depuis que son mari, l’avocat Juan Collado, a été arrêté dans la prison nord de Mexico pour les crimes de crime organisé et d’opération avec des ressources d’origine illicite il y a plus d’un an.

Le protagoniste des mélodrames mexicains Il a raconté comment sa vie était depuis l’arrestation de Collado et comment vous avez préféré pleurer jusqu’à ce que votre situation change.

Dans une interview avec Despierta América, Carrillo a déclaré qu’elle avait fermé certaines portes de sa maison en attendant le retour de son mari et que la situation ne l’a pas empêché de continuer sa vie car il cherche toujours à se sentir autonome.

«J’ai la salle à manger fermée, la pièce principale est fermée… Quand il vient, il ouvre comme toujours, comme il l’a toujours été, bien sûr. En ce moment, la maison pour moi est un deuil, mais ce sera un deuil que, si Dieu nous permet, nous pouvons ouvrir», A-t-il raconté.

Yadhira Carrillo, la femme mariée à Juan Collado. (Photo: @yadhiracarrillo)

Malgré le fait qu’ils soient séparés depuis plus de 12 mois, la célèbre perçoit toujours la présence de son mari dans les coins de leur maison.

“Je ne me sens pas sans protection car il est toujours dans chaque espace de cette maison”, a-t-il souligné.

Ce qui est peut-être le plus surprenant, c’est l’intégrité avec laquelle Yadhira Carrillo s’est comportée tout au long de cette période et c’est qu’elle est restée ferme et disposée à continuer à ses côtés, soit en prison, soit une fois qu’elle a retrouvé sa liberté.

«Je ne m’arrête pas pour penser à quoi que ce soit le matin quand il est parti, la nuit quand je m’endors. Un an trois mois à vivre ça, à ressentir la solitude de la maison … tout ça, je ne le sens pas, parce que je ne me quitte pas, je ne me quitte pas parce que je ne me sens pas désolé, parce que je ne veux pas souffrir», A-t-il raconté.

Et c’est que Yadhira a une pensée particulière à chaque fois qu’il doit encourager Juan Collado: «(je lui dis 🙂 ‘Voyons, ma vie, je sais qui tu es et c’est tout, c’est fini … Il fallait vivre ça, ok, vivons ça, me voilà, c’était notre tour, me voilà assis ».

À cet égard, elle sait que cette expérience l’aidera à renaître et à reconstruire son identité pour grandir en tant que personne. «Je me sens très béni parce que je suis à côté de mon mari, nous ne savons pas pourquoi nous devons traverser cela et j’essaie de comprendre pourquoi je vis ce que je vis et un Yadhira plus fort sort de moi, une personne qui se déroule, je commence à voir un Yadhira qui a la capacité de résilience», A-t-il assuré.

Elle a admis que cela faisait beaucoup de mal à son mari de ne pas voir les enfants qu’il avait eu avec Leticia Calderón.

Yadhira Carrillo a déclaré que sa relation avec Collado s’était renforcée (IG: yadhira_carrillo / leticiacalderonof)

L’actrice est restée très proche de son mari, qui est toujours détenu à la prison nord de Mexico pour des accusations de blanchiment d’argent, d’association criminelle et de fraude.

Au cours de cette longue période, l’actrice a été confrontée à l’éloignement de son partenaire, à des souffrances causées par le stress et même à une bagarre avec l’ex-femme de Juan Collado, Leticia Calderón.

Malgré cela, le couple a approuvé leur amour et a décidé de se marier à la prison du Nord, avec laquelle ils ont célébré leur anniversaire de mariage en mai de cette année.

