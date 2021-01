Yael Shelbia, la plus belle jeune israélienne de 2020, a surpassé les grandes personnalités du monde du divertissement, remerciée pour cette réalisation dans les réseaux, arguant qu’elle n’avait jamais été numéro un en rien.

Yael Shelbia, est la jeune femme qui a mérité le titre de la plus belle femme de 2020, selon la liste TC Candler, qui contient les 100 plus beaux visages d’hommes et de femmes, connus et moins connus dans le monde.

Yael Shelbia est une fille originaire d’Israël, qui à 19 ans est déjà couronnée au premier rang de la liste TC Candler, dépassant les grandes personnalités du monde du divertissement et d’Internet.

Compte tenu de ce titre, la jeune mannequin s’est exprimée sur les réseaux sociaux, remerciant tous ceux qui ont voté pour elle, avouant pour le magazine Times of Israel qu’elle n’avait jamais été à la première place à aucun moment, et que c’était assez gentil pour elle.

“Merci @tccandler et à tous les électeurs, je vous apprécie de tout mon cœur!” La jeune femme de 19 ans a écrit sur ses réseaux sociaux.

Selon les données du portail du New York Post, la star d’Instagram a également participé à diverses campagnes de mannequins, où elle a même signé avec la femme d’affaires américaine Kim Kardashian, lorsqu’elle est apparue comme mannequin pour une partie de sa ligne de maquillage intitulée KKW Beauty.

D’autre part, le portail rapporte également que Shelbia sort avec Brandon Korff, un homme de 35 ans, qui est le petit-fils du milliardaire américain Sumner Redstone, qui possédait la majorité de ViacomCBS, décédé en août dernier à Los Angeles.

Il est à noter que Brandon, fils de Sharia Redstone, a été expulsé d’Israël pour avoir enfreint les règles de quarantaine du coronavirus, car il a fait une visite secrète à sa petite amie, le mannequin qui est couronnée comme l’une des plus belles du monde, Yael Shelbia.

Yael Shelbia était entré dans cette liste en 2018, faisant ses débuts au numéro 3, deux ans plus tard, il était positionné au numéro un.