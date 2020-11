Le Yaquis de Ciudad Obregón a déchaîné une puissante attaque de 16 coups, dont trois circuits, et a submergé les Cañeros de Los Mochis mardi 17-2 pour obtenir le score le plus élevé de la Ligue mexicaine du Pacifique à deux matchs restants pour conclure le premier. revenir.

Les Cañeros ont concédé leur 14e défaite consécutive et ne peuvent plus quitter le bas du classement.

Alonzo Harris a été 6-en-4 avec un circuit, quatre points produits et trois points marqués; Félix Pérez a frappé un circuit de trois points; Jonathan Arana avait une fiche de 4-2 avec un circuit et deux points produits, et Jesús Valdez était 2 en 5 avec trois points produits pour mener l’attaque furieuse des vainqueurs.

Yair Lozoya (2-0) a complété cinq manches de deux points et deux frappeurs avec six en éventail pour la victoire. Le revers est allé au record de Jonas Garibay (1-3), secoué avec sept points et cinq coups sûrs en un seul épisode.

À Jalisco, les Charros ont organisé une attaque explosive de cinq touchés dans la deuxième manche et ont battu les Mayos de Navojoa 8-5.

Japhet Amador est allé 5 en 4 avec deux doubles, un circuit et quatre points produits, tandis que Christian Villanueva, un joueur de la Major League et de la Ligue japonaise, a fait ses débuts avec un circuit en solo pour se démarquer en attaque pour les Charros.

Orlando Lara (2-1) n’a accordé qu’un seul coup sûr et un point en cinq manches avec cinq supporters pour gagner le match, et Octavio Acosta (3-1) l’a perdu après avoir abandonné six touchés et huit coups sûrs en trois manches.

À Mazatlán, le joueur des Detroit Tigers Isaac Paredes a fait 4-3 avec un RBI et trois points marqués, Carlos Muñóz a effectué deux points avec un double, Ricardo Valenzuela a frappé un circuit en solo et les Venados ont battu les Naranjeros 7-6 de Hermosillo.

Francisco Ríos (3-1) a remporté la victoire après avoir terminé cinq manches de trois points et six coups sûrs avec quatre fans. Le revers est allé à Luis Alonso Mendoza (0-2) après avoir accordé six touchés et neuf incontestables en quatre 1/3 de manches.

A Guasave, Efrén Navarro est allé 3-2 avec un circuit, deux points produits et trois points marqués; Alexis Wilson est allé 3-1 avec deux points produits et Ramiro Peña a réussi quatre coups sûrs dans la victoire 7-4 de Tomateros de Culiacán sur les Algodoneros.

Le relève David Gutiérrez (2-0) a remporté le match après avoir abandonné 1 1/3 de manche sans permettre de dégât. Thomas Dorminy (1-2) a pris la perte après un effort de 2/3 de manches avec cinq touchés et huit coups sûrs.

À Monterrey, Carlos Rodríguez a réussi un circuit de trois points en fin de neuvième manche pour inverser un déficit et les Sultans ont battu les Aguilas de Mexicali 5-4.

Jeff Johnson (1-0) a retiré une manche vierge en relève pour remporter le match et a été perdu par Greg Mahle (0-1), puni de trois touchés et de deux coups sûrs en deux tiers de la manche.

Avec trois matchs à jouer au premier tour, Yaquis mène avec une fiche de 20-7, suivi de Naranjeros (15-9), Tomateros (15-12), Sultanes (12-11), Algodoneros (13-13), Charros (12-14), Águilas (12-14), Venados (12-14), Mayos (10-16) et Cañeros (8-19).

DOMINICAIN

Les Toros del Este ont balayé les Leones del Escogido dans un double match de sept manches dans la Ligue dominicaine de baseball professionnel.

Les duels entre Águilas Cibaeñas et Tigres del Licey et Estrellas Orientales et Gigantes del Cibao ont été suspendus en raison de COVID-19 positifs.

Dans le premier match, Peter O’Brien a réussi un circuit de deux points en fin de huitième pour inverser un score adverse et mettre les Lions au sol, donnant aux Bulls une victoire 3-2.

Pedro Payano (1-0) a retiré le seul frappeur qu’il a affronté et a profité de la réaction à l’offensive de ses coéquipiers pour remporter le match. Le revers est revenu au record de Rhiner Cruz (0-2) après avoir accordé un point aux deux tiers de la manche.

Dans le deuxième match de la journée, un début brillant de Paolo Espino a conduit les Toros à une victoire 2-0.

Espino (1-0) a accordé trois coups sûrs en cinq épisodes sans but pour remporter le match, ne s’est pas éloigné et a orné son travail avec huit fans. La défaite est revenue à Franklyn Kilome (1-1), puni de deux scores et de trois coups sûrs en seulement un tiers de la manche.

À l’attaque, Vidal Brujan s’est démarqué après avoir frappé 3-2 avec un point marqué et Engel Beltré, 3-1 avec un RBI.