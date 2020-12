04/09/2019 Personnes déplacées de Hajjah et Hodeida dans le camp de Souk al Lail POLITIQUE MOYEN-ORIENT ASIE INTERNATIONAL YEMEN NRC / NASSER ABDULKAREEM

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Au moins six civils sont morts et dix autres ont été blessés par l’impact jeudi dernier d’obus d’artillerie sur la zone industrielle de Thabet Brothers, dans la ville de Hodeida, dans l’ouest du Yémen, comme l’a rapporté la mission de l’ONU à Yémen.

“C’est une attaque insensée de plus comme celles qui ont causé tant de morts et de blessés la semaine dernière”, a déclaré le coordinateur humanitaire pour le Yémen, Laurent Bukera. “Nos sincères condoléances aux familles décédées et nous souhaitons un prompt et complet rétablissement”, a-t-il ajouté.

Il s’agit de la deuxième attaque avec plusieurs morts civiles dans la région de Hodeida la semaine dernière et de la troisième au Yémen dans son ensemble. Le 29 novembre, cinq mineurs et trois femmes sont morts des suites d’un obus d’artillerie dans une maison d’Al Ghaza, dans la province de Hodeida. À Taíz, deux enfants ont été tués le 30 novembre par des tirs d’artillerie sur des zones résidentielles.

Les hostilités se sont intensifiées ces derniers mois à Hodeida, avec 49 tués et blessés en novembre. “Les parties au conflit doivent cesser les attaques aveugles contre les civils, une violation évidente du droit international humanitaire”, a déclaré Bukera.

De plus, Bukera a mis en garde contre la “famine imminente” avec risque de faim dans plusieurs régions du pays pour la première fois en deux ans. Plus précisément, les personnes en situation d’insécurité alimentaire de phase 4 passent de 3,6 à 5 millions, selon l’ONU. D’ici la mi-2020, la moitié de la population sera en phase 3 ou plus d’insécurité alimentaire.

Le conflit a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde. Actuellement, près de 80 pour cent de la population, soit quelque 24 millions de personnes, ont besoin d’assistance dans le pays, où il y a plus de 20 millions en insécurité alimentaire.