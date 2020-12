MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Une mine navale placée par les Houthis a heurté un cargo commercial dans le sud de la mer Rouge ce vendredi, bien que le navire ait subi des dommages mineurs, selon la coalition arabe, qui a ajouté que l’événement n’avait fait aucune victime. mortel.

“L’activité terroriste de la milice qui pose des mines au sud de la mer Rouge et du détroit de Mandeb s’est intensifiée”, a déclaré la coalition dirigée par l’Arabie saoudite dans un communiqué, dans lequel elle décrit le placement de ce type d’engins explosifs comme “Grave menace” pour la navigation et le commerce internationaux, a rapporté Al Arabiya.

Un navire battant pavillon de Singapour a été endommagé le 14 décembre par une explosion causée par “une source extérieure” pendant le processus de déchargement dans un port d’Arabie saoudite, un événement survenu au milieu des attaques croissantes des Houthis depuis Yémen contre le territoire de l’Arabie saoudite.

Cet incident s’est produit près de trois semaines après que les Houthis ont attaqué une installation pétrolière publique d’Aramco près de la ville saoudienne de Jeddah et face à une augmentation des attaques avec des drones et des bateaux explosifs par les rebelles.

En réponse, la coalition internationale dirigée par Riyad a mené des bombardements contre des positions rebelles dans la capitale, Sanaa. Les Houthis ont défendu leurs attaques en dénonçant le siège de la coalition contre le Yémen, compte tenu du manque de progrès dans les pourparlers pour parvenir à une solution diplomatique.

Tant la coalition que le gouvernement saoudien ont dénoncé une augmentation de ce type d’attaques ces dernières semaines, tandis que les États-Unis ont accusé fin octobre l’augmentation “irresponsable” de ce type d’incidents, qui a culminé le 28 octobre. après le meurtre à Sanaa du ministre de la Jeunesse et des Sports des autorités installées par les Houthis dans les zones sous leur contrôle, Hasan Zaid.

Le conflit a connu une recrudescence sur plusieurs fronts au cours des derniers mois, malgré les efforts de médiation internationale, bien que les parties se soient entendues fin septembre sur un échange de plus d’un millier de prisonniers – dont plusieurs militaires saoudiens – ce qui était une porte possible vers une solution future à la guerre.

Les forces fidèles au gouvernement yéménite, dirigées par Abdo Rabbu Mansur Hadi et soutenues par l’Arabie saoudite, et les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, se battent depuis fin 2014, dans une guerre qui a déclenché la plus grande crise humanitaire au monde. Actuellement, près de 80 pour cent de la population, soit quelque 24 millions de personnes, ont besoin d’assistance dans le pays, où il y a plus de 20 millions en insécurité alimentaire.