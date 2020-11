Shutterstock

Par Résolution 379/2020, qui a été publié ce lundi dans le Bulletin officiel, le gouvernement a modifié la réglementation actuelle pour contrôler la qualité de la yerba mate canchada et réglementera désormais la quantité de bâton et de poudre qui peut être dans les emballages.

Entre autres questions, les producteurs doivent informer la quantité de «bâton de rebut» qu’ils ont dans leurs établissements et la destination qu’ils lui donnent, en plus de respecter certaines nouvelles «exigences et demandes» pendant le processus de commercialisation.

Comme expliqué dans ce document, signé par toutes les autorités de la Institut national de Yerba Mate (INYM), la mesure concerne “tous les opérateurs qui effectuent des tâches de réception, de transport et / ou de séchage de la feuille verte” de cette plante “, qu’elle soit d’origine nationale ou importée, que la matière première soit la leur ou tiers “.

Le nouveau Règlement sur le contrôle de la qualité indique que cet aliment ne peut pas “être modifié” et doit “être pratiquement exempt de corps étrangers”, tels que “graines, baies et autres légumes”. Pour cette raison, les échantillons prélevés doivent montrer, lors d’un examen par tamisage, certains pourcentages maximum et minimum de certains éléments.

En ce sens, il a été signalé qu’il sera autorisé à contenir des bâtonnets de «yerba mate sur des mailles de 5 mm. x 70 mm., un maximum de 5,00%; volume retenu par le tamis de 420 mm, un minimum de 88,0% et sous le tamis de 420 mm (40 mesh) (poudre de feuilles et bâton), un maximum de 7,00 pour cent “. Pendant ce temps, le “bâton total, y compris les fibres brutes”, ne peut dépasser 35 pour cent.

Afin de bien corroborer cela, le gouvernement a approuvé un Guide d’échantillonnage et de contrôle précise que, entre autres, stipule que les sacs du produit à analyser “doivent être choisis au hasard” et “doivent être aussi éloignés les uns des autres et être dans des conditions optimales, c’est-à-dire ne pas avoir de cassures, de taches d’humidité, etc.” .

En revanche, il a été établi que “tout le bâton de yerba mate obtenu comme sous-produit du processus de production de production” dans les établissements de séchage sera considéré comme “mis au rebut” et “Il doit être désactivé, sans exception, en présence des responsables de l’INYM qui certifieront sa mise hors service effective, son transport et / ou sa commercialisation étant interdits.”

Dans l’hypothèse où les autorités compétentes découvriraient que ce surplus est vendu ou transféré, le responsable de cette infraction peut être passible d’une “amende en pesos équivalente à 10 000 kilogrammes de yerba mate au prix officiel en vigueur au moment du paiement”.

En outre, les producteurs seront tenus de signaler “la possession du bâton de rebut de yerba mate existant à la fin de chaque période mensuelle” en soumettant une déclaration sous serment en ligne qui sera faite via le site Web de l’Institut national susmentionné. Cette procédure doit être effectuée avant de soumettre l’affidavit mensuel d’entrée, de sortie et des mouvements de stock correspondants.

L’objectif de la mesure est de garantir “l’obtention d’un produit de bonne qualité”

Parmi les considérations, le gouvernement a souligné que “les résultats de l’analyse en laboratoire des échantillons de yerba mate canchada prélevés par les fonctionnaires” de l’agence “, montrent au fil des ans, une augmentation du pourcentage de poussière de bâton “ dans cette nourriture.

Pour les autorités nationales, cette circonstance «montre que lors du traitement de la feuille verte de yerba mate, l’épais tapis de yerba mate est broyé ou retraité, ce que l’INYM doit réglementer et contrôler pour obtenir un produit. de bonne qualité”.

Pour cela, ils ont fait valoir que “Il est nécessaire d’exiger que la yerba mate canchada commercialisée dans le pays soit conforme aux spécifications microbiologiques qui garantissent la sécurité” de la matière première, qui “correspond aux dispositions du code alimentaire argentin pour le yerba mate transformé”.

