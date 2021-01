L’influenceuse, connue pour ses coiffures excentriques, a révélé le véritable état de ses cheveux. Photo: réseaux sociaux.

L’influenceuse et la femme d’affaires Yina Calderon Il donne toujours de quoi parler sur les réseaux sociaux à cause de son apparence. Certains soulignent ses chirurgies et procédures esthétiques, tandis que d’autres commentent ses couleurs de cheveux folles.

Depuis 2018, Calderón se décolore les cheveux, avec des photos montrant des mèches blanches obtenues par un processus chimique pouvant affaiblir les mèches de cheveux. Ensuite, Il a commencé à le peindre dans des couleurs vives et fortes comme le bleu, le violet et le rose. Jusqu’à récemment, l’influenceur l’avait dans ces deux dernières couleurs. Une moitié des cheveux rose et l’autre violette.

En novembre de l’année dernière, son styliste, le soi-disant “ roi des extensions ”, était bouleversé car, après un travail sur ses cheveux, Calderón a décidé de les changer. “C’était l’une des œuvres, dans ces couleurs fantastiques, que j’ai été la plus belle”, Victor Ocampo a expliqué la décision du vendeur de gaines et a statué que “Si vous faites encore un blanchiment, vous devenez littéralement chauve.”

Maintenant, Calderón surprend avec sa petite quantité de cheveux dans une perte qu’Ocampo, son styliste, aurait anticipée. «Je leur montre la vraie longueur de mes cheveux et on revient aux couleurs. Devinez ce qu’ils sont. Je vais vous donner un indice: personne en Colombie et, j’ose le dire, le monde en a », Après cela, la créatrice des “ putifiestas ” a mis ses fans au défi de deviner sa nouvelle apparence en échange d’un changement de look payant.

C’est le nouveau look de Yina Calderón, qui a perdu une quantité considérable de cheveux. Photo: réseaux

En revanche, ses adeptes étaient préoccupés par l’état de ses cheveux, qui n’atteignent pas les épaules et, puisqu’ils sont mouillés, ont un aspect étiré. Selon cette logique, les cheveux de Calderón seraient encore plus courts une fois secs.

«Oeil avec tellement de décoloration, c’est mauvais, ça donne le cancer. Soyez prudent avec ça. Oh non. Il se suicide dans la vie. Dieu! “,” Mais idiot, c’est comme ça que tu es mignon “,” Laisse tes cheveux noirs tu as fière allure “,” Il adore attirer l’attention, femme insatisfaite. Mon pauvre”, et “Si mignon que vous pouvez le voir avec les cheveux noirs et qu’il sera à nouveau abîmé”, sont quelques-uns des commentaires des fans de l’influenceur.

Même une professionnelle du sujet a laissé son avis sur l’état des cheveux de l’ancien protagoniste de Nuestra Tele. «Yina, ne finis plus tes cheveux. Je suis styliste. Vous ne savez pas les dégâts que vous vous faites. Un câlin, laissez le noir. Tu es toujours belle », Tenu.

Votre temps avec les cheveux noirs

Le 14 janvier Calderón a de nouveau surpris sur les réseaux sociaux avec un changement de look qui a généré toutes sortes de commentaires. Dans son post Instagram, il est vu avec une couleur de cheveux foncée, très différente de ses tons clairs habituels. Cependant, comme elle vient de le révéler, il ne lui a pas fallu longtemps pour planifier de le blanchir.

“De retour avec la couleur de cheveux avec laquelle j’ai commencé ce voyage il y a huit ans et rien de mieux qu’avec cette guaracha qui nous représentera, les femmes”, a écrit dans la vidéo dans laquelle il chante une de ses chansons.

La publication a déjà plus de 900 mille vues et environ 12 mille commentaires parmi lesquels les utilisateurs affirment: “Vous êtes belle!” Bella reste comme ça, tu es super mignonne, naturelle, très mignonne ».

Pourtant, exactement une semaine plus tard, l’influenceuse a annoncé qu’elle serait à nouveau teinte, au mécontentement de beaucoup de ses fans qui préfèrent voir la femme d’affaires controversée avec un style plus sobre.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Il n’est pas loin derrière: c’est la différence de salaire entre Iván Duque et Joe Biden

C’est la raison pour laquelle Joe Biden n’aurait pas invité Duque à la cérémonie d’inauguration