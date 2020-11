(Photo: spécial)

Ce mercredi après-midi, des millions d’utilisateurs de Youtube ils ont eu le désir de voir leurs vidéos d’intérêt, en tant que crash du système qui a affecté Mexique et autres pays.

Selon DownDetector, un site Web dédié à surveiller les pannes de plate-forme, applications et services divers dans le monde, à proximité du 17:45 heures des milliers d’internautes ont commencé signaler des bogues de la plate-forme populaire «bouton rouge», atteignant un pic de 16.183 rapports à 18 h 26

Et, lorsque vous essayez d’accéder à partir du site Web, il est possible d’entrer, mais ne charge aucun type de contenu sur la page principale, laissant la grille avec plusieurs cases grises des vidéos impossibles à voir.

Cependant, d’autres internautes ont remarqué les problèmes jusqu’à ce qu’ils aient joué la vidéo, puisque seul le cercle mobile qui représente la charge est apparu et après plusieurs minutes, une légende «Une erreur s’est produite (ID de reproduction) est apparue. Appuyez pour réessayer », obtenant le même résultat en le faisant.

Bien que la faute ce n’est pas totalOui, cela affecte la navigation principalement sur les appareils mobiles.

De plus, un 94% des utilisateurs ont signalé inconvénients lors du téléchargement de vidéos, tandis qu’une minorité avait des problèmes lors de l’accès au site Web et du téléchargement de contenu.

En ce qui concerne les régions touchées, la plupart des problèmes surviennent dans le États-Unis, Amérique latine et l’Europe. Dans le cas de Mexique, selon les rapports, ils sont situés dans la capitale du pays, ainsi qu’à Monterrey, Nuevo León.

Encore la cause du problème est inconnue; Cependant, via son compte Twitter en espagnol, YouTube a indiqué qu’il travaillait déjà à démêler le problème:

Notre équipe est consciente des problèmes sur la plateforme et travaille sur une solution.

Pendant ce temps, sur Twitter, le hashtag #YouTubeDOWN est rapidement devenu tendance et plusieurs personnes sont venues lui exprimer leur frustration, comme preuve d’échecs. De même, le traditionnel mèmes a propos.

“YouTube est tombé et maintenant où vais-je voir mes publicités? À la télévision en tant qu’homme des cavernes? »,« J’ai activé et désactivé les données en pensant que YouTube ne me chargeait pas sur Internet »,« Il s’avère que je finis de télécharger une vidéo sur YouTube pour un travail, juste au moment où il me restait une minute à télécharger ça lui donne en échouant. Quelle chance a moi », étaient certains des commentaires qui peuvent être lus.

Après 19:30 heures, les utilisateurs de Mexico ont signalé que vous pouvez maintenant actualiser la page d’accueil et lire les vidéos normalement.

Plus d’informations en développement.

